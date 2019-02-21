2019-02-21T04:42:07+03:00
Недвижимость

Тариф на холодную воду в Томске с 1 июля вырастет на 15%

На водоотведение цена поднимется на 10%
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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За счет надбавки удастся реконструировать и модернизировать сетиЗа счет надбавки удастся реконструировать и модернизировать сетиФото: Евгения ГУСЕВА
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В тариф включена инвестиционная составляющая, которая позволит «Томскводоканалу» обновить городские водопроводные сети. По словам мэра Томска, это неизбежная мера – в городе до сих пор имеются участки водопровода, проложенные более 100 лет назад.

В настоящее время жители за один кубометр холодной воды платят 40,44 рубля, за водоотведение – 28,4 рубля за кубометр.

Чтобы обновить городское водопроводное хозяйство «Томскводоканал» разработал инвестпрограмму на пять лет, на которую необходимо около 1 миллиарда рублей.

В конце 2018 года предприятие обратилось в мэрию с просьбой увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Как отметили в городской администрации, конечный вариант инвестиционной программы предусматривает не столь высокую нагрузку на население, но при этом содержит более эффективные решения с точки зрения инвестирования средств.

- За счет надбавки в 10% удастся реконструировать и модернизировать сети, выполнить работы практически на миллиард рублей за пять лет, – сказал Иван Кляйн. – Кроме того, на капитальный ремонт сетей в 2019 году «Томскводоканал» направит 180 миллионов рублей.

«Томскводоканал» будет закладывать и собственные средства, порядка 150 миллионов рублей, ремонтируя, в первую очередь, проблемные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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