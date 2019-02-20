2019-02-20T11:08:14+03:00
Происшествия

Женщина, бросавшая двух малышей на собутыников, осуждена в Томской области

Жительница Копашева была признана виновной в жестоком общении со своими маленькими детьми
Татьяна Щукина
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К счастью. оба ребенка непутевой матери сейчас находятся в безопасностиК счастью. оба ребенка непутевой матери сейчас находятся в безопасностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мировой судья города Колпашева, одного из районных центров Томской области, рассмотрел уголовное дело местной жительницы, обвинявшейся в жестоком обращении с несовершеннолетними детьми. Дело было возбуждено по инициативе городской прокуратуры, которая провела проверку информации знакомых нерадивой женщины, обеспокоенных условиями жизни двух малышей, один из которых является еще грудничком. Гулящая мать мало того, что злоупотребляла алкоголем, еще надолго бросала детей без еды на попечение своих случайных собутыльников.

«Проверка показала, что жительница районного центра в присутствии двух своих малолетних детей, 5 месяцев и 4 лет, регулярно распивала с посторонними лицами спиртные напитки, устраивала скандалы, употребляла грубую нецензурную лексику, систематически оставляла детей одних дома с пьяными лицами и, уходя из дома на продолжительное время, не обеспечивала детей питанием», - рассказала пресс-служба прокуратуры Томской области.

Ведомство справедливо усмотрело в действиях матери реальную угрозу жизни и здоровью маленьких детей. Суд поддержал позицию прокуратуры и признал любительницу веселой жизнни виновной в преступлении, предусмотренном ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними).

По решению суда женщина была лишена родительских прав. Ей предстоит отбыть наказание в виде 200 часов обязательных работ.

К сожалению, произвести на свет новых несчастных детей суд запретить ей не может...

ИСТОЧНИК KP.RU

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