2019-02-20T05:22:22+03:00
Спорт

Томские спортсмены участвуют во Всемирной зимней универсиаде

Соревнования пройдут в марте в Красноярске
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба ТГУфото: пресс-служба ТГУФото: Предоставлено "КП"
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С 2 по 12 марта в Красноярске пройдет Всемирная зимняя Универсиада, в которой примут участие томские спортсмены.

Участники соревнований разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Томск на соревнованиях будут представлять фристайлистка Ангелина Чеботарева и Елизавета Моисеенко, занимающаяся спортивным ориентированием. Первой начнет свое выступление на универсиаде Елизавета Моисеенко, она выступит в понедельник, 4 марта. Спринты по спортивному ориентированию на лыжах пройдут в кластере «Радуга». Ангелина Чеботарева заявлена к участию в могуле, соревнования по которому состоятся 9 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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