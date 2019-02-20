Томские спортсмены участвуют во Всемирной зимней универсиаде
Соревнования пройдут в марте в Красноярске
фото: пресс-служба ТГУФото: Предоставлено "КП"
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С 2 по 12 марта в Красноярске пройдет Всемирная зимняя Универсиада, в которой примут участие томские спортсмены.
Участники соревнований разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
Томск на соревнованиях будут представлять фристайлистка Ангелина Чеботарева и Елизавета Моисеенко, занимающаяся спортивным ориентированием. Первой начнет свое выступление на универсиаде Елизавета Моисеенко, она выступит в понедельник, 4 марта. Спринты по спортивному ориентированию на лыжах пройдут в кластере «Радуга». Ангелина Чеботарева заявлена к участию в могуле, соревнования по которому состоятся 9 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU