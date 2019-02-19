Томское УФАС: хлеб дорожает, но в среднем по Сибири

Томское Управление антимонопольной службы сообщило об окончании исследования стоимости хлеба в торговых сетях города Томска в 2014 - 2018 годах. Проверка была начата после публичного заявления двух крупных производителей хлеба о намерении повысить цены на хлеб в связи с удорожанием муки и ГСМ. Управление затребовало информацию у семи крупных торговых сетей проанализировала ее.

«Согласно полученным данным можно сделать вывод, что в нескольких торговых сетях за последний год произошел рост цен на хлеб из пшеничной муки более чем на 7%. Еще в двух торговых сетях стоимость хлеба возросла не более чем на 5%, в одной торговой сети стоимость хлеба осталась без изменений, а в двух торговых сетях стоимость пшеничного хлеба, наоборот, упала на 9%», - сообщили в понедельник, 18 феваля специалсты ведомства.

По информации, размещенной на сайте регионального УФАС, средняя цена реализации 1 кг хлеба социальных сортов (исключая хлеб с добавками и бездрожжевой) в конце 2018 г. по всем торговым сетям г.Томска составляла: из пшеничной муки – 34,60 руб., из смеси пшеничной и ржаной муки - 42,53 руб.

По данным Росстата, на январь 2019 г. стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов в г.Томске составила 42,84 руб. за килограмм, это средняя цена по административным центрам Сибирского федерального округа (СФО). Самый дорогой хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов в СФО зафиксирован в г.Иркутск и составляет 58,98 руб., а самая низкая стоимость в г.Кызыл – 39,06 руб. за килограмм.

Стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной в г.Томске – 52,17 руб., самая высокая стоимость данного хлеба в СФО составляет 72,59 руб. в г.Новосибирск, а самая низкая стоимость в г.Омск - 45,67 руб. за килограмм.

При этом средняя стоимость килограмма пшеничной муки в г.Томске составляла 27,67 руб., самая дорогая стоимость пшеничной муки в СФО зафиксирована в г.Кызыл и составляет 32,43 руб., а самая низкая стоимость в г.Барнаул – 26,28 руб. за килограмм.

Отметим, что данные антимонопольщиков и статистиков различаются, поскольку первые изучали цены без НДС только в 7 крупных торговых сетях, а вторые мониторили все магазины с учетом НДС.

К тому же виды исследуемого хлеба были разные.

УФАС напоминает томичам, что согласно Постановлению Правительства РФ предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости устанавливается Правительством РФ в случае, если в течение 30 календарных дней подряд в регионе удорожание продовольственных товарлв составит 30 и более процентов.

В список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости входят: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая – ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь и яблоки.

«Если Вы заметили значительный рост цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости из данного перечня на территории Томской области, то просим обращаться в Томское УФАС России». – призвали в ведомстве. .

Письменное обращение можно отправить по адресу - 634069, г.Томск, пр.Ленина 111, каб.50; по электронной почте - to70@fas.gov.ru или заполнив электронную форму на сайте http://tomsk.fas.gov.ru. Также можно позвонить на «горячую линию» Управления по телефонам: 8 (3822) 516-597 и 8 (3822) 516-589.