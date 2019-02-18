Директору томской стройфирмы грозит 10 лет тюрьмы за обман дольщиков

Глава одной из строительных компаний Томска обвиняется в циничном хищении средств дольщиков. По версии следствия, обвиняемый брал деньги у покупателей, даже не собираясь выполнять свои обязательства по строительству жилья. Более того, фирма, которую возглавлял мужчина, не имела никакой разрешительной документации на этот счет.

«По версии следствия, с 14 апреля 2014 года по 22 июня 2015 года обвиняемый под предлогом строительства многоквартирного жилого дома в Советском районе Томска в отсутствие необходимой разрешительной документации на строительство заключал с гражданами договоры, содержавшие обязанность граждан передать ему деньги с целью последующего получения квартир в доме, построенном организацией», - сообщила детали преступления пресс-служба прокуратуры Томской области.

Из-за действий недобросовестного застройщика пострадали как минимум 14 человек, понесших ущерб на сумму в 18,8 миллиона рублей.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах". Экс-директор стройфирмы своей вины не признал. Его дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Обвиняемому строителю грозит до 10 лет лишения свободы.

По неподтвержденной официально информации, речь идет о компании «Аспект» (ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении ее руководителя), собиравшей деньги на «строительство» дома по адресу ул. Красноармейская, 7.