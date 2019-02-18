Отключение света на более 20-ти улицах ожидается в Томске с понедельника
Улицы в Ленинском и Октябрьском районах Томска, а также а поселке Басандайка, ждет плановое отключение электричества в ближайшие дни.
Как объяснила пресс-служба ООО «Горсети», ограничение электроснабжения связано с плановым ремонтом городских электрических сетей.
Адреса отключения следующие:
В понедельник,18 февраля:
С 9 до 12 часов: ул. Савиных 13-15, пр-кт Ленина 1,1-в,1/3, ул. Нахимова 2-4.
С 09 до 17 часов: Полтавский пер 34-42,37, Новосибирская ул 33а,35, Канский пер 42-44, ул. Савиных 13-15, пр-кт Ленина 1,1-в,1/3, ул. Нахимова 2-4, Полтавский пер 34-42,37, Новосибирская ул 33а,35, Канский пер 42-44
Во вторник, 19 февраля:
С 8 до 17 часов: ул. Торговая, 8,
С 9 до 12 часов — Иркутский тракт, 42-44; Мичурина, 5;
с 13:30 до 17 часов: Коларовский тракт, 4-в; Мокрушина, 18142.
С 14 до 16 часов: Бела Куна, 18; Ивана Черных, 115-123, 115-б, 117-а, 117/1, 119-а, 123-к, 123/1; Лазарева, 3-9.
С 9 до 17 часов: ул. Березовая, 10-12, 12 стр.1; Дальне-Ключевская, 7/1; Ленина, 189-191; Островского пер., 7, 7/1; Розы Люксембург, 72-80, 72/2, 76/1, 78/1; Торговая, 2/1, 2 стр.1, 4-6, 4б, 5, 6 стр.8; в поселке Басандайка — Торговая ул, 6.
В среду, 20 февраля:
С 9 до 17 часов: ул. 350-летия Томска, 75-79; Завокзальная, 11-19, 12-16, 20-26, 23-25, 34; Залоговая, 77, 86-102, 89-91, 91-а, 95, 98-а, 99-103, 106-120, 109-115, 118/1, 121-123, 121/1, 124; Парковая 2, 3; 9 до 12 часов: Айвазовского, 29 стр.2; Циолковского, 19, 19 стр.3.
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