2019-02-15T04:52:58+03:00
Здоровье

Дистанционный контроль пациентов с кардиоустройствами появился в Томске

Больные люди теперь смогут передавать данные своих приборов специалистам, не дожидаясь очереди к врачу
Татьяна Щукина
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Система позволит медикам оперативно реагировать на изменение здоровья пациентов. Фото: cmei.com.uaСистема позволит медикам оперативно реагировать на изменение здоровья пациентов. Фото: cmei.com.ua
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Впервые в НИИ кардиологии Томского НИМЦ за состоянием пациентов с имплантированными кардиоустройствами (кардиостимуляторами, дефибрилляторами, кардиомониторами Медтроник) будут следить удаленно. Об этом сообщила пресс-служба института, уточнив, что новое оборудование установлено в кардиодиспансере и оно не имеет аналогов в Томской области. Наглядная демонстрация работы системы под названием CareLink Express прошла в четверг, 14 февраля.

Кардиологи продемонстрировали, как просто и быстро теперь больные люди могут самостоятельно передать данные со своего прибора для просмотра и анализа специалистам. Для этого остаточно подойти к специальной стойке, и автомат за считанные минуты снимет показатели с устройства и отправит их врачу. Услуга предоставляется бесплатно.

Медики объяснили, что внедрение системы удаленного мониторинга запланирована еще в нескольких учреждениях Томской области. И это очень важно: пациенту достаточно пройти через ближайшую стойку, чтобы быстро сообщить медикам о своем состоянии и на ранней стадии выявить тревожные изменения в своем здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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