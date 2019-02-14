2019-02-14T04:10:33+03:00
Экономика

Мотособаки и дефиле: новинки томского фестиваля «Народная рыбалка – 2019»

Развлекательная программа популярных соревнований стала еще обширнее
Татьяна Щукина
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За семилетнюю историю проведения рыболовный фестиваль стал одним из самых массовых праздников региона. Фото: tv2.todayЗа семилетнюю историю проведения рыболовный фестиваль стал одним из самых массовых праздников региона. Фото: tv2.today
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Очередной ежегодный фестиваль Томской области «Народная рыбалка» состоится 16 марта. Любимы томичами состязания по ловле рыбы на мормышку по традиции пройду на озере Родниковое в Шегарском районе.

Программа праздника включает соревнование по ловле рыбы на мормышку со льда под девизом «Томичу — любая рыба по плечу!» и обширную развлекательную программу. К участию допускаются рыбаки любого пола и возраста, а также семейные команды.

Победитель за самый большой улов получит звание «Народный рыбак 2019 года» и традиционный приз — лодку ПВХ с мотором. Рыбаков, занявших с первого по десятое место в группах по номинациям, наградят кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.

Как всегда, участников, болельщиков и просто гостей рыболовного турнира ждет угощение ухой и солдатской кашей, а также большая развлекательная программа, которая в 2019 году станет еще обширнее.

«Впервые на «Народной рыбалке» состоится кросс на мотособаках, победитель которого получит лодку ПВХ. Также в программе праздника — модный показ одежды для активного отдыха на природе, фотозона с иллюзией «заморозки» времени, игровой квест для всей семьи, гастрономический конкурс на лучший рецепт и приготовление ухи, а для самых маленьких — детская рыбалка из бассейнов и множество других конкурсов и сюрпризов. На центральной сцене фестиваля в течение всего дня будут выступать лучшие творческие коллективы области», - сообщила приятные детали будущего мероприятия пресс-служба администрации Томской области.

Отметим, что фестиваль «Народная рыбалка» проводится в Томской области уже семь лет. И за это время он стал одним из самых массовых праздников региона. В 2018 году томский фестиваль был признан лидером рейтинга событийных мероприятий в любительском рыболовстве Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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