Радиофизик из Томска создает устройство, которое поможет слепым «видеть»

Сотрудник Томского государственного университета Виталий Хмелев разрабатывает устройство, которое позволит слабовидящим и слепым людям ориентироваться в пространстве. Эту работу молодой ученый выполняет под руководством доцента радиофизического факультета Олега Пономарева.

«К 2021 году он создаст программно-аппаратный комплекс, который будет подавать человеку сигналы о расстоянии до препятствия и его размере», - поделилась информацией о будущем устройстве пресс-служба ТГУ.

Виталий Хмелев рассказал, что итогом работы будет программное обеспечение и макет устройства ориентации в пространстве на основе оптической системы инфракрасной локации и тактильной матрицы.

«Оптический модуль закрепляется на оправе очков, а тактильная матрица, способная возбуждать нервные окончания, – на теле человека. Оптическая система будет получать информацию об объекте, информация с помощью ПО будет транслироваться на тактильную матрицу, что позволит при помощи вибрации в режиме реального времени сообщать пользователю о препятствиях и расстояниях до них. Чем ближе объект, тем выше интенсивность вибрации», - пояснил разработчик.

По его словам, комплекс позволит распознавать одновременно до 5 объектов и выявлять препятствия на расстоянии до 10 метров. Информация будет обновляться 30 раз в секунду.

В вузе уточнили, что томский программно-аппаратный комплекс превзойдет современные аналоги по скорости получения информации и радиусу действия, а его стоимость (от 30 до 50 тысяч рублей) будет существенно ниже. Предполагается, что конечными потребителями устройства станут инвалиды по зрению и слепые люди, а также филиалы Всероссийской организации слепых.