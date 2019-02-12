2019-02-12T05:20:23+03:00
Общество

Томич стал победителем соревнований по ловле рыбы, поймав почти 3-х килограммового окуня

Другому участнику удалось выудить форель из озера
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В этом году на соревнованиях был необычный уловВ этом году на соревнованиях был необычный улов
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В Томской области провели соревнования по рыбной ловле, посвященные Дню зимней рыбалки. Их организовали активисты ОНФ на озере Родниковое Шегарского района. В этот же день представители томской команды присоединились к всероссийской акции «Уха на всю страну».

В соревнованиях участвовали как рыболовы-любители, так и профессионалы, имеющие спортивные разряды. Всего в турнире по ловле на мормышку со льда приняло участие 37 рыбаков из разных районов: Томского, Молчановского, Шегарского, Первомайского, Кожевниковского районов, городов Томск и Северск.

Победителем соревнований стал томич Андрей Комаров с уловом весом 2 кг 713 г в виде окуня, чебака, щуки. А участнику турнира Александру Богданову из Молчаново удалось выудить форель, которая в озере не обитает, однако эта рыба разводится в местном рыбном хозяйстве.

В этот же день прошла всероссийская акция «Уха на всю страну», которая завершилась приготовлением «межнациональной» ухи. В приготовлении участвовали рыбаки из стран Европы и СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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