Как выросли цены на томском рынке жилья в IV-м квартале?

Цены на рынке жилья в IV-м квартале 2018 года в сравнении с III-м кварталом 2018 несколько увеличились. Это обычная тенденция для конца года, - отмечают в Томскстате.

На первичном рынке, где представлены новые квартиры, цены на жилье выросли в среднем на 2.2%, в том числе на квартиры улучшенного качества, пользующиеся наибольшим спросом – на 2.5%;

На вторичном рынке, где квартиры функционирующего жилого фонда, цены на жилье выросли в среднем на 1.3%, в том числе на квартиры улучшенного качества – на 1.8%.

Средняя цена 1 квадратного метра жилья в конце IV квартала 2018 года на первичном рынке составила 50679 рублей, на вторичном рынке – 49410 рублей. При этом отметим, что цены на жилье заметно различались и зависели от материала наружных стен дома.

На первичном рынке жилья самая высокая цена 1 кв. метра жилья сложилась на квартиры в домах монолитных (в том числе монолитно-кирпичных) – 55458 рублей. В кирпичных домах – 53205 рублей. Самая низкая цена сложилась в крупнопанельных и крупноблочных домах – 49447 рублей.

На вторичном рынке жилья ситуация была аналогичной. Наибольшая цена за 1 кв. метр жилья также зафиксирована в домах монолитного исполнения – 52590 рублей. В кирпичных домах цена – 51775 рублей. Наименьшая цена наблюдалась в крупнопанельных и крупноблочных домах – 46506 рублей за квадратный метр.