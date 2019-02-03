Как изменились цены на продукты первой необходимости в Томске

После наступившего нового года радость от встречи праздника постепенно сменилась на озадаченность – ценами на продукты. Причем, ладно бы на деликатесы, подорожали обычные продукты, которые на нашем столе каждый день, на те, что являются продуктами первой необходимости. И речь идет не о каком-то пустяковом изменении цен на 1-3 рубля, а о шоковом, которое показал наш эксперимент.

Я работаю редактором газеты, снимаю видеоролики, веду праздники, в общем, доход позволяет не следить за ценами на прилавках и не считать каждую копейку. Но в последнее время я заметила, что средний чек за тот же набор продуктов увеличился вдвое. Я нисколько не вру. И, возможно, не стала бы «изучать вопрос», если б не простой человеческий интерес, ну и желание экономить, само собой.

Чеки, плиз!

И так, первое, что я сделала, бросила клич по знакомым на Фейсбуке, чтобы получить прошлогодние чеки из супермаркетов. Сама я такие вещи никогда не храню или даже вообще не беру при покупке. Сергей Баканов предоставил мне сохранившиеся чеки из супермаркетов «Ярче» и «Абрикос» начала 2018 года. Идеально. А свежие я начала собирать в январе.

Абсолютно не шикуя, покупая только самое необходимое для семьи из трех человек (у меня двое детей) за «поход» я выкладываю, в среднем, 1200-1300 рублей. Яйца, хлеб, сыр, сметана, макароны, гречка, куриные бедра, помидоры, яблоки, немного сладостей и туалетная бумага. Этого хватает на пару дней, а затем – по той же схеме. Плюс-минус кое-что из бытовой химии и канцелярских товаров. Получается, что в месяц только на один супермаркет у меня уходит 16-18 тысяч рублей. Это большая часть реальной средней зарплаты томича. Реальной, а не заявленной в 41 000 рублей. Большинство моих 30-летних ровесников получает 25 000-35 000 тысяч в месяц. Получается, что этих денег хватает на еду, коммуналку и проезд. Увы.

А теперь к тому, как всего за год выросли цены. Если в начале 2018 года десяток яиц стоил 47,90 рублей, то сегодня цена 62,99 рублей. Разница – 31,5%. Неплохо, правда? А сейчас еще и девяток будет, чувствуете, какой омлет получится?

Лепешка Пури (в «Ярче» это самый популярный и доступный хлеб) стоила в прошлом году 17,50 рублей, сегодня я ее купила за 35,99 рублей. Как думаете, насколько подорожала? На 105%, Карл! Она не стала больше или вкуснее, все так же состоит из пшеничной муки, воды, дрожжей и соли, но вот цена выросла.

Самое доступное мясо – курочка. Лично я обожаю запекать в духовке ароматные ножки в чесночном соусе и панировке. В упаковке их, как и прежде, 8 штук. Раньше они обходились мне в 120.50 рублей, а теперь в 167.70 рублей.

Больше всего меня удивил сахар. Я помню, как в детстве, дедушка с бабушкой покупали сразу огромный мешок, килограмм 30, этого хватало примерно на полгода. Но сейчас, вроде на 90-е и глобального кризиса не предвидится. Цена на сахар за год выросла больше, чем на 15 рублей. Брала его по 30, 20 рублей за кг в 2018 году, а теперь – 45,99 рублей. Существенная такая прибавочка.

Но есть и хорошая новость.. Томскстат не преувеличил, когда опубликовал данные, что в Томске самая дешевая молочка в Сибири. Молоко в цене не изменилось, постоянно проходят акции, когда можно выгодно купить несколько пачек. Как жаль, что я его не пью. И еще один приятный сюрприз – сливочное масло. Я сравнила чеки и не поверила своим глазам. В прошлом году 180 гр масла 72% жирности в фольге стоит 79.90 рублей, а нынче – 69. 79 рублей. Просто песня!

А вот сыр подорожал, и в среднем, на 50%. Я беру «Сметанковый», так как его любят дети, сегодня кг стоит 651.92 рубля, а вот год назад стоит 300 с копейками. В общем, как-то надо выкручиваться. Советую набрать в Гугле «Антикризисные рецепты» и посмотреть список продуктов. Другого выхода не вижу.

Домашняя работа

Предлагаю вам «самостоятельное задание». Из прошлогодних чеков я выписала цены на продукты, которые не покупаю. А вы можете сравнить, как они изменились.

Молоко сгущеное – 59.70 рублей за банку

Мука «Алейка» – 49.80 рублей за 1 кг

Масло подсолнечное – 116.90 за литровую бутылку

Сметана деревенская – 53.30 рублей за 300 гр

Шоколадный батончик - 29.90

Сало белорусское – 104.70 рублей за 200 гр

Сыр колбасный - 152.90 рублей за 1 кг

Пельмени 166.70 рублей за 1 кг

Морковь – 69.99 рублей за 1 кг

Маргарин Пышка – 36.90 рублей за пачку

Творог – 92.40 рублей за 500 гр