2019-02-01T05:03:24+03:00
Здоровье

142 жителя Томской области попали в больницы с гриппом и ОРВИ

Из-за всплеска заболеваемости поликлиники региона готовы перейти на 7-дневную рабочую неделю
Татьяна Щукина
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Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в Томской области на 44 процентаЭпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в Томской области на 44 процентаФото: Архив "КП"
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Ситуация с гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями остается тревожной в Томской области. Медики сообщили о превышении эпидпорога на 44 процента. В связи с ростом заболеваемости населения гриппом и ОРВИ сейчас региональные власти обсуждают вопрос о том, чтобы перевести медучреждения региона на усиленный режим работы.

«В случае необходимости поликлиники региона будут переведены на 6-7 дневную рабочую неделю с удлиненным рабочим днем. К приему и выездам на дом к пациентам подключены кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, которые усилят работу с вызовами, поступающими по телефону скорой медицинской помощи», - пояснила пресс-служба администрации Томской области.

По официальным данным, сейчас в больницах региона с ОРВИ и гриппом находятся 142 человека (в 2018 году таковых было 167). 64 из числа госпитализированных – дети.

В департаменте здравоохранения заверяют, что в регионе достаточно лекарств и масок для прохождения даже сложного эпидсезона.

«Более 617 тысяч масок и 280 тысяч упаковок противовирусных препаратов находятся в аптеках и медицинских организациях Томской области», - уточнила председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова, дополнив, что у региона также есть резерв: более 8 тысяч упаковок лекарств и 200 тысяч медицинских масок хранятся на областном аптечном складе.

Напомним, что в Томской области введен усиленный режим противоэпидемических мероприятий, в том числе отмена массовых мероприятий с участием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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