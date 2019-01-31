2019-01-31T05:12:57+03:00
Общество

Понижение температуры до -39 градусов ожидается в Томске

Резкое похолодание придет в город уже будущей ночью
Татьяна Щукина
Поделиться:
Томичам в ближайшие дни стоит одеваться потеплее и воздерживаться от долгих прогулокТомичам в ближайшие дни стоит одеваться потеплее и воздерживаться от долгих прогулокФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В четверг в Томске ожидает облачная погода и небольшой снег. По данным Томского гидрометцентра, температура воздуха составит -23 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. Однако, ветер будет северным, и он принесет очередную волну аномальных морозов в регион. Уже предстоящей ночью столбики термометров в областном центре опустятся до -39 градусов. В пятницу днем будет немногим теплее – «всего» -34. В некоторых районах Томской области возможно похолодание до -43. По прогнозу синоптиков, сильные морозы на нашей территории продлятся до 4 февраля.

В преддверии резкого похолодания ГУ МЧС России по Томкой области рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. А если поездка необходима, заблаговременно проверьте техническое состояние автомобиля и захватить с собой в дорогу дополнительные канистры с бензином, буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для помощи в запуске автомобиля, огнетушитель, фонарь, медицинскую аптечку.

«Очень важно взять с собой в дорогу теплые вещи, горячие напитки в термосе и продукты питания. Пополните баланс счёта мобильного телефона перед началом движения. В любой момент вам может понадобиться исходящий звонок». – предупреждают спасатели, напоминая, что в случае непредвиденной ситуации на дороге надо звонить по номеру 101

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
О пресечении угона самолета в Афганистан: «Пилоты все сделали на высшем уровне»
Заместитель гендиректора - летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик, - о квалификации летчиков, развитии авиакомпании и непростых отношениях с Шереметьевским профсоюзом летного состава
Новости 24
15-летнему томичу с поражением ЦНС нужна помощь на подгузники и кровать
Строительные кранты: застройщики задолжали Томску 0,6 млрд. рублей
В Томске названы самые опасные участки, где происходят ДТП
Томские власти продолжат строить «электронные колодцы»
«Бюджетный дом» за 10 млн. рублей построят в Томской области
Более половины квот на ВРП для иностранных граждан в Томске получили студенты
Пенсионер на автобусе сбил 11-летнего школьника в Томской области
В Томске пройдет межнациональный праздник
В Томской области открылся новый туристский маршрут
В Томске уберут и подрежут около 100 тополей на Яковлева
Томские ученые выявили, как распознать у ребенка способности к математике
В Томской области создано более 3000 рабочих мест для инвалидов
СК возбудило дело в отношении томича, убившего родного брата