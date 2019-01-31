Понижение температуры до -39 градусов ожидается в Томске

В четверг в Томске ожидает облачная погода и небольшой снег. По данным Томского гидрометцентра, температура воздуха составит -23 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. Однако, ветер будет северным, и он принесет очередную волну аномальных морозов в регион. Уже предстоящей ночью столбики термометров в областном центре опустятся до -39 градусов. В пятницу днем будет немногим теплее – «всего» -34. В некоторых районах Томской области возможно похолодание до -43. По прогнозу синоптиков, сильные морозы на нашей территории продлятся до 4 февраля.

В преддверии резкого похолодания ГУ МЧС России по Томкой области рекомендуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. А если поездка необходима, заблаговременно проверьте техническое состояние автомобиля и захватить с собой в дорогу дополнительные канистры с бензином, буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для помощи в запуске автомобиля, огнетушитель, фонарь, медицинскую аптечку.

«Очень важно взять с собой в дорогу теплые вещи, горячие напитки в термосе и продукты питания. Пополните баланс счёта мобильного телефона перед началом движения. В любой момент вам может понадобиться исходящий звонок». – предупреждают спасатели, напоминая, что в случае непредвиденной ситуации на дороге надо звонить по номеру 101