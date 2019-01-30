По данным статистики зарплата томича в среднем 41 тысяча рублей
По итогам 2018 года она выросла на 6,2%
Изменить размер текста:
Как рассказал журналистам во вторник заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов, среднемесячная заработная плата в 2018 году в регионе составляла 41 тысячу рублей.
За прошедший год она выросла на 6,2% при среднероссийском темпе роста на 6,9%. За год создано порядка трех тысяч рабочих мест, на тысячу человек сократилась безработица.
Однако если зайти на сайт вакансий, то наиболее часто можно встретить предложение с зарплатой в 25-30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU