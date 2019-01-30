Но наиболее часто можно встретить предложение с зарплатой в 25-30 тысяч рублей.Но наиболее часто можно встретить предложение с зарплатой в 25-30 тысяч рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
2019-01-30T05:38:34+03:00
Экономика

По данным статистики зарплата томича в среднем 41 тысяча рублей

По итогам 2018 года она выросла на 6,2%
Софья СЕВОСТЬЯНОВАглавный редактор
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как рассказал журналистам во вторник заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов, среднемесячная заработная плата в 2018 году в регионе составляла 41 тысячу рублей.

За прошедший год она выросла на 6,2% при среднероссийском темпе роста на 6,9%. За год создано порядка трех тысяч рабочих мест, на тысячу человек сократилась безработица.

Однако если зайти на сайт вакансий, то наиболее часто можно встретить предложение с зарплатой в 25-30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Читайте также
Последний выдох державы: 30 лет назад, в январе 1989 года, в СССР начался экономический кризис
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко и председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков провели аналогии между тем временем и сегодняшним днем в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
В Томске уберут и подрежут около 100 тополей на Яковлева
Томские ученые выявили, как распознать у ребенка способности к математике
В Томской области создано более 3000 рабочих мест для инвалидов
СК возбудило дело в отношении томича, убившего родного брата
Томский спасатель отправится на международный конкурс красоты
Томские девушки стали лучшими по боксу в Сибири
36% жителей Томска считают, что внешность партнёра важнее характера
У предпринимателей Томска появится своя микрофинансовая организация
Школы Томска начинают принимать заявления в первый класс
4 жертвы ДТП попали в больницы в Томской области за сутки
Должник, угрожавший сотрудникам «Энергосбыта» ружьем, осужден в Томске
Депутат ГД Соломатина обсудила с томскими врачами развитие паллиативной помощи
Маленькой томичке с редким заболеванием нужна помощь на лечение
Главы районов Томска рассказали, какие улицы будут ремонтировать в 2019 году
Томичу пришлось оплатить долги жены, чтобы не лишиться автомобиля BMW
Томичей приглашают пройти раннюю онлайн-диагностику рака
Более 26 000 томичей обратились в 2018 году в службу занятости
Серия ложных сообщений о минировании зафиксирована в Томской области
В Томской области пройдет Неделя науки
В квитанциях томичей новая строка - «Обращение с ТКО»
В Томск вернутся 30-градусные морозы
Более 300 бутылок нелегального пива изъяли томские приставы
Томская почтальонка спасла пенсии от налетчика и получила Знак «За мужество»
В Томске составили рейтинг детских садов