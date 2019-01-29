Арбитражный суд и школа №16 эвакуированы из-за сообщений о минировании в Томске

Во вторник, 29 января, в Томске вновь было проведено несколько эвакуаций из-за угрозы терактов. Согласно информации из открытых источников, из-за сообщения о минирований пострадали Кировский районный суд, Арбитражный суд и школа «16 в переулке Сухозерный. На местах работают сотрудники правопорядка и пожарные, люди из зданий эвакуированы, объекты оцеплены, движение на прилегающих территориях ограничено. Например, в районе, где располагается арбитражный суд (а это центр города) было перекрыто движение по проспекту Кирова от улицы Кузнецова до Советской.

Напомним, что первые массовые сообщения о взрывных устройствах в различных учреждениях всколыхнули Томск вчера. Информация рассылалась по электронной почте. Все здания были оперативно проверены специалистами ФСБ и МВД, все случаи «минирования» оказались ложными.

Учитывая общественный резонанс, комментарий относительно тревожной ситуации дал заместитель губернатора Томской области по безопасности Игорь Толстоносов. Он сказал, что «сотрудники сферы безопасности полностью контролируют ситуацию», а также заверил граждан, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление организаторов провокаций.