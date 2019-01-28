Страшная ночь: склад пиломатериалов и двухэтажный дом сгорели в Томске

Два крупных пожара общей площадью более 1100 метров произошли в городе Томске в ночь на понедельник, 2 января. Первым объектом, который охватило пламя стал металлический ангар на улице Профсоюзной, где хранились пиломатериалы. Учитывая специфику товара, склад был моментально охвачен огнем. Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу в 01:58 часов, и ко времени приезду огнеборцев, ангар был полностью в огне. К счастью, находившиеся внутри здания работники (а их было 6 человек) успели вовремя эвакуироваться, однако все они получили травмы разной степени тяжести, четверых из них пришлось госпитализировать. Пожар, который распространился на площади в 600 квадратных метров, удалось локализовать только почти в 6 часов утра. По информации Главного управления МЧС по Томской области. в ликвидации огня были задействованы 41 человек и 13 машин и пожарный поезд. Причина пожара устанавливается.

Второй крупный пожар был зафиксирован в 04.41часов утра, когда на диспетчерский пульт поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого доме на улице Ново-Киевская, 7. Двухподъездный деревянный дом также сгорел по почти полностью. 9 жильцов дома из пламени спасли сотрудники МЧС. Остальные погорельцы сумели эвакуироваться самостоятельно. По информации. Предоставленной ведомством, огонь удалось локализовать в 06.43 часов, площадь пожара составила 500 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано 11 единиц техники и 35 человек. Причина возгорания устанавливается