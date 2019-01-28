2019-01-28T05:42:55+03:00
Происшествия

Страшная ночь: склад пиломатериалов и двухэтажный дом сгорели в Томске

От стихии пострадали десятки человек, четверо в больнице. В ликвидации огня были задействовали 76 пожарных
Татьяна Щукина
Поделиться:
Огонь лишил крова жителей дома по Ново-Киевской, 7. Фото: ГУ МЧС по ТООгонь лишил крова жителей дома по Ново-Киевской, 7. Фото: ГУ МЧС по ТО
Изменить размер текста:

Два крупных пожара общей площадью более 1100 метров произошли в городе Томске в ночь на понедельник, 2 января. Первым объектом, который охватило пламя стал металлический ангар на улице Профсоюзной, где хранились пиломатериалы. Учитывая специфику товара, склад был моментально охвачен огнем. Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу в 01:58 часов, и ко времени приезду огнеборцев, ангар был полностью в огне. К счастью, находившиеся внутри здания работники (а их было 6 человек) успели вовремя эвакуироваться, однако все они получили травмы разной степени тяжести, четверых из них пришлось госпитализировать. Пожар, который распространился на площади в 600 квадратных метров, удалось локализовать только почти в 6 часов утра. По информации Главного управления МЧС по Томской области. в ликвидации огня были задействованы 41 человек и 13 машин и пожарный поезд. Причина пожара устанавливается.

Второй крупный пожар был зафиксирован в 04.41часов утра, когда на диспетчерский пульт поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого доме на улице Ново-Киевская, 7. Двухподъездный деревянный дом также сгорел по почти полностью. 9 жильцов дома из пламени спасли сотрудники МЧС. Остальные погорельцы сумели эвакуироваться самостоятельно. По информации. Предоставленной ведомством, огонь удалось локализовать в 06.43 часов, площадь пожара составила 500 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано 11 единиц техники и 35 человек. Причина возгорания устанавливается

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За кражу из дачного домика томичу грозит 6 лет заключения
Погорельцы из поселка Аникино просят томичей помочь вещами
Татьянин день студенты Томска отметили на катке
Томич, избивший с похмелья супругу, предстанет перед судом
Ребята из Томской области стали победителями конкурса «Лучший урок письма»
Томичей приглашают на встречу «Семья XXI века. Долой стереотипы»
Томичи 10 000 раз позвонили на «горячие линии» облздрава в 2018 году
В Томске установят два спортивных комплекса для маломобильных граждан
Стали известны лидеры конкурса «Зимний Томск»
35-летний томич едва не сгорел при пожаре в Аникино
Число безработных снизилось на 1000 человек в Томской области
Томский лесоруб был раздавлен упавшим деревом при задержании
Снег с крыши сломал позвоночник томской пенсионерке
106 детей пострадали в ДТП в Томской области в 2018 году
В Томской области стартовала военно-патриотическая акция «Десант в Росгвардию»
В Лагерном саду Томска отремонтируют деревянный дом
В Томской области открывается завод по переработке рапса
В томской поликлинике установили инфоматы для связи пациентов и врачей
На Белом озере в Томске отпразднуют Татьянин день