2019-01-28T05:01:19+03:00
Дом. Семья

Школа современного садоводства объявила набор слушателе в Томске

Всех желающих ждут мастер-классы и экскурсия по Ботаническому саду ТГУ
Татьяна Щукина
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Начать разводить прекрасные орхидеи никогда не поздно!Начать разводить прекрасные орхидеи никогда не поздно!Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Представителей старшего поколения, проживающих в Томской области, ждет увлекательное путешествие в мир самых красивых на земле цветов.

«Томской академии активного долголетия объявлен набор слушателей в Школу современного садоводства. Первое занятие для состоится 30 января. Это будет лекция «Красивоцветущие тропические орхидеи для домашнего выращивания» На занятии слушатели познакомятся с особенностями ухода и размножением цветов, смогут поделиться своим опытом», - сообщила в предстоящем событии пресс-служба Томского государственного университета, уточнив, что занятия будут проводить сотрудники Ботанического сада и преподаватели ТГУ.

Поклонников орхидей также ожидают мастер-классы по посадке и размножению растений. Они будут проходить по субботам, 2 и 9 февраля, в Ботаническом саду. Здесь же для пенсионеров состоится интересная экскурсия.

Записаться на занятия и получить подробную информацию о мероприятиях Томской академии активного долголетия можно по телефонам (3822) 47-95-13; 47-95-14 в рабочие дни с 9 до 16 часов.

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