2019-01-27T01:13:31+03:00
Происшествия

Эвакуация из задымленного ТЦ прошла в Томской области в субботу

На сигнал тревоги в городе Северске прибыли 6 пожарных машин и 24 сотрудника МЧС
Татьяна Щукина
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Из-за неизвестной «Аннушки, разогревшей масло» вечер субботы для северчан выдался неспокойным. Но, к счастью, никто не пострадалИз-за неизвестной «Аннушки, разогревшей масло» вечер субботы для северчан выдался неспокойным. Но, к счастью, никто не пострадалФото: Кирилл ЧАЩИН
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В субботу, 26 января, в ЗАТО Северск произошло чрезвычайное происшествие, причиной которого стала рассеянность работников местного ТЦ «Мармелайт». В половине девятого вечера из заведения поступил тревожный сигнал, который в свете повышенного внимания к торговым центрам был воспринят огнеборцами крайне серьезно. К месту предполагаемого возгорания на улице Курчатова оперативно прибыл пожарный расчет, который снаружи здания обнаружил эвакуированных взволнованных и заинтригованных происходящим посетителей, а внутри – очаг беспокойства – скороводку с маслом. Как выяснилось, именно подгоревшее масло в одном из павильонов питания послужило причиной задымления и срабатывания системы оповещения. После того, как помещение было проветрено, все работники и посетители ТЦ смогли вернуться в здание и закончить прерванные ЧП дела.

Приезд десятков пожарных из-за пригоревшей сковородки, конечно. Можно было бы расценить как курьезный случай, однако, когда речь идет о безопасности людей, лучше «перебдеть, чем недобдеть». Отметим, что 23 января министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев выступил за обязательное страхование объектов с массовым пребыванием людей, в том числе торговых центров, чтобы повысить уровень ответственности собственника за противопожарное состояние своего объекта. Более подробно с этой инициативой можно познакомиться на сайте ГУ МЧС по Томской области.

«Подобные объекты должны быть застрахованы, тогда сам собственник будет заинтересован в обеспечении пожарной безопасности», - пояснил свою позицию глава МЧС России.

Также было высказано предложение законодательно закрепить внезапные проверки мест с массовым пребыванием людей. Сейчас пожарный надзор предупреждает собственника о предполагаемой проверке за несколько дней.

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