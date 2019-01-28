«Манго Телеком» и «Яндекс» дают бонус малому бизнесу

«Манго Телеком» предлагает новым клиентам подключить телефонию для бизнеса и одновременно запустить рекламу на «Яндексе» — в этом случае можно получить 6 тысяч рублей и использовать их для оплаты контекстных объявлений в поиске.

Так «Манго Телеком» хочет предоставить начинающим бизнес компаниям сразу комплекс, в который входят и рекламные, и коммуникационные инструменты — для обработки поступающих по рекламе обращений.

Акция проводится при участии «Яндекса». Клиенты «Манго Телеком» после подключения виртуальной АТС получат специальный промокод. Далее необходимо зарегистрировать новый личный кабинет в системе контекстной рекламы «Яндекс. Директ» и перевести на лицевой счет 2 тысячи рублей. Активация промокода увеличит доступный остаток средств до 8 тысяч.

Контекстная реклама — один из наиболее эффективных инструментов продвижения для малого бизнеса. Она дает возможность показывать объявления или баннеры четко очерченной аудитории, интересы и потребности которой наилучшим образом совпадают с предложением рекламодателя.

Бонусы на контекстную рекламу доступны при заказе виртуальной АТС Mango Office версий «Базовая», «Расширенная» или «Максимальная». Важное условие: оформить покупку телефонии необходимо в интернет-магазине оператора, на другие способы приобретения сервиса акция не распространяется.

Завершится акция 31 января, полностью условия опубликованы на сайте «Манго Телеком».