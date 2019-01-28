Контекстная реклама — один из наиболее эффективных инструментов продвижения для малого бизнеса.Контекстная реклама — один из наиболее эффективных инструментов продвижения для малого бизнеса.
2019-01-28T10:41:18+03:00
Умные вещи

«Манго Телеком» и «Яндекс» дают бонус малому бизнесу

Акция для новых клиентов – выгодный пакет для продвиженияl
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Манго Телеком» предлагает новым клиентам подключить телефонию для бизнеса и одновременно запустить рекламу на «Яндексе» — в этом случае можно получить 6 тысяч рублей и использовать их для оплаты контекстных объявлений в поиске.

Так «Манго Телеком» хочет предоставить начинающим бизнес компаниям сразу комплекс, в который входят и рекламные, и коммуникационные инструменты — для обработки поступающих по рекламе обращений.

Акция проводится при участии «Яндекса». Клиенты «Манго Телеком» после подключения виртуальной АТС получат специальный промокод. Далее необходимо зарегистрировать новый личный кабинет в системе контекстной рекламы «Яндекс. Директ» и перевести на лицевой счет 2 тысячи рублей. Активация промокода увеличит доступный остаток средств до 8 тысяч.

Контекстная реклама — один из наиболее эффективных инструментов продвижения для малого бизнеса. Она дает возможность показывать объявления или баннеры четко очерченной аудитории, интересы и потребности которой наилучшим образом совпадают с предложением рекламодателя.

Бонусы на контекстную рекламу доступны при заказе виртуальной АТС Mango Office версий «Базовая», «Расширенная» или «Максимальная». Важное условие: оформить покупку телефонии необходимо в интернет-магазине оператора, на другие способы приобретения сервиса акция не распространяется.

Завершится акция 31 января, полностью условия опубликованы на сайте «Манго Телеком».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Читайте также
Новости 24
Более 26 000 томичей обратились в 2018 году в службу занятости
Серия ложных сообщений о минировании зафиксирована в Томской области
В Томской области пройдет Неделя науки
В квитанциях томичей новая строка - «Обращение с ТКО»
В Томск вернутся 30-градусные морозы
Более 300 бутылок нелегального пива изъяли томские приставы
Томская почтальонка спасла пенсии от налетчика и получила Знак «За мужество»
В Томске составили рейтинг детских садов
Ректор ТГУ Эдуард Галажинский получил медаль за развитие донорства
За кражу из дачного домика томичу грозит 6 лет заключения
Погорельцы из поселка Аникино просят томичей помочь вещами
Татьянин день студенты Томска отметили на катке
Томич, избивший с похмелья супругу, предстанет перед судом
Ребята из Томской области стали победителями конкурса «Лучший урок письма»
Томичей приглашают на встречу «Семья XXI века. Долой стереотипы»
Томичи 10 000 раз позвонили на «горячие линии» облздрава в 2018 году
В Томске установят два спортивных комплекса для маломобильных граждан
Стали известны лидеры конкурса «Зимний Томск»
35-летний томич едва не сгорел при пожаре в Аникино
Число безработных снизилось на 1000 человек в Томской области
Томский лесоруб был раздавлен упавшим деревом при задержании
Снег с крыши сломал позвоночник томской пенсионерке
106 детей пострадали в ДТП в Томской области в 2018 году
В Томской области стартовала военно-патриотическая акция «Десант в Росгвардию»
В Лагерном саду Томска отремонтируют деревянный дом
В Томской области открывается завод по переработке рапса
В томской поликлинике установили инфоматы для связи пациентов и врачей
На Белом озере в Томске отпразднуют Татьянин день