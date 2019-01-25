Поможем ребенку победить болезнь

Данилу всего 7 лет. Сейчас он ходит в художественную и музыкальную школы, занимается плаванием, с логопедом, нейрогимнастикой. И только мама знает, чего это стоит их семье.

Даня родился в срок здоровым мальчиком. Разве только небольшая желтушка, так распространенная у новорожденных малышей, несколько омрачила счастье от рождения первого, и до сих пор единственного ребенка, в семье.

Первые два года жизни мальчика семья прожила, как и большинство других, в которых появился долгожданный малыш: пеленки, подгузники, погремушки и, конечно же, плановые осмотры у педиатра и прививки.

Над счастливой молодой семьей тучи начали сгущаться, когда Данилу исполнилось два года. У мальчика стала заметна задержка речи. Мама обратила на это внимание врачей. С тех пор в их жизнь вошли больницы, дорогостоящие лекарства. Причем все без нормального обследования. Малыш стал отставать и даже откатываться назад в своем развитии, стали проявляться расстройства поведения и сна, беспокоили ребенка и постоянные вирусные и инфекционные заболевания.

Не находя себе места от тревоги за самого родного человечка, мама Данила начала читать медицинскую литературу, искать все новых и новых специалистов, которым показывала своего мальчика. Через какое-то время ему поставили первый страшный диагноз – атипичный аутизм, связанный с генетическими нарушениями. Родители прошли обследования в Институте генетики, но у них никаких отклонений на генном уровне обнаружено не было. Врачи лишь разводили руками.

Когда родители самостоятельно нашли иммунолога, у Даника выявилась непереносимость глютена, казеина и лактозы. Исследования крови и волос обнаружили высокое содержание ртути в организме. И вновь лекарства и диеты, после которых мальчику было значительно лучше: он стал спокойнее спать, уменьшились истерики.

Затем последовал еще один цикл обследований. После МРТ выявились энцефалопатия головного мозга и защемление шейного позвонка, которое замедляет кровообращение и поступление кислорода в мозг. Лечить это заболевание медики Томска порекомендовали препаратами с калием. И успокоились.

Мама нашла клинику в Китае, где по отзывам родителей, чьи дети проходили там лечение, успешно справлялись с подобными нарушениями. Данилу предложили программу лечения и реабилитации. Но денег на это у семьи из Томска, особенно после 5 лет упорной борьбы за жизнь и здоровье сына, попросту нет. Не помогли в сборе средств и многочисленные фонды, в которые обращались родители Даника.

Сейчас будущее мальчика зависит только от нас, от нашей способности видеть чужую боль и сопереживать ей. Поможем Данику выздороветь - позволим себе остаться людьми!

Лечение в Пекине, клиника Пухуа стоит 36.765$ (2.440.000 )

Карта Сбербанка на имя мамы Ширшовой Марии Игоревна 4276.6403.6008.6419

Счёт 40817810164004405168