Дело томички, на которую упала снежная глыба, разберет СК

Следственный комитет РФ по Томской области опубликовал сообщение о начале проверки резонансной информации о ЧП, произошедшем в четверг в областном центре.

«Проводится проверка размещенной в СМИ информации о травмировании пожилой женщины, на которую обрушилась снежная глыба с жилого дома на ул.Алтайской в г.Томске», - отмечено в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, что инцидент произошел 24 января возле дома по адресу ул. Алтайская, 24. На 60-летнюю женщину упала сверху снежная масса, в результате чего она получила травму. Прибывшая на вызов бригада «скорой помощи» доставила пострадавшую в больницу. Проведя обследование пациентки, специалисты установили у нее перелом позвоночника и оценили ее состояние как «легкой степени тяжести».

Уже вечером того же дня в СКР уточнили, что пострадавшая пенсионерка уже покинула больницу.

«Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение и после оказания ей медицинской помощи отпущена домой» - сообщили в региональном Следственном комитете.

Проверка, начатая ведомством, покажет, есть ли основание для возбуждения уголовного дела в отношении ТСЖ, обслуживающего злополучный дом. Ранее мэр Томска Иван Кляйн публично пообещал, что томичка получит поддержку для того, чтобы взыскать ущерб с товарищества собственников жилья.

«Я поручил оказать всю необходимую юридическую помощь для того, чтобы томичка через суд смогла отстоять свои права и добиться взыскания с руководства ТСЖ», - сказал градоначальник.