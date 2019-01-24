Томский журналист Виктор Лойша умер в результате тяжелой болезни

Корифей томской журналистики Виктор Лойша скончался вечером в среду, 23 января. Журналистскому сообществу об этом сообщила председатель Томского отделения Союза журналистов России Вера Долженкова.

Землякам Лойша хорошо известен по своей работе в областных газетах, а также как автор телевизионной программы «Яблоко раздора». Кроме того, перу Виктора Андреевича принадлежат десятки исторических, художественно-публицистических книг, несколько поэтических сборников.

Известно, что писатель и журналист много лет тяжело болел – он страдал онкологическим заболеванием, перенес ампутацию обеих ног. Тем не менее, Виктор Лойша до последних дней был увлечен работой. продолжал активно трудиться. Смерть застала его во время написания очередной книги.

Коллеги, хорошо знавшие покойного, вспоминают его как человека огромной эрудиции, обладателя врожденного чувства слова. непримиримого борца с непрофессионализмом и поверхностность в журналистике.