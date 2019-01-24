2019-01-24T05:05:33+03:00
Общество

Томский журналист Виктор Лойша умер в результате тяжелой болезни

Виктору Андреевичу был 71 год
Татьяна Щукина
Поделиться:
Виктор Лойша родился 31 мая 1947 года. Много лет работал геологом, в середине 1970-х годов стал журналистом. Фото: tv2.todayВиктор Лойша родился 31 мая 1947 года. Много лет работал геологом, в середине 1970-х годов стал журналистом. Фото: tv2.today
Изменить размер текста:

Корифей томской журналистики Виктор Лойша скончался вечером в среду, 23 января. Журналистскому сообществу об этом сообщила председатель Томского отделения Союза журналистов России Вера Долженкова.

Землякам Лойша хорошо известен по своей работе в областных газетах, а также как автор телевизионной программы «Яблоко раздора». Кроме того, перу Виктора Андреевича принадлежат десятки исторических, художественно-публицистических книг, несколько поэтических сборников.

Известно, что писатель и журналист много лет тяжело болел – он страдал онкологическим заболеванием, перенес ампутацию обеих ног. Тем не менее, Виктор Лойша до последних дней был увлечен работой. продолжал активно трудиться. Смерть застала его во время написания очередной книги.

Коллеги, хорошо знавшие покойного, вспоминают его как человека огромной эрудиции, обладателя врожденного чувства слова. непримиримого борца с непрофессионализмом и поверхностность в журналистике.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Спасатели вместе с врачами эвакуировали пенсионерку в Томском районе
Дом на улице Пушкина в Томске отреставрировали по программе "Аренда за рубль"
Томский госуниверситет установит в общественном транспорте систему безналичной оплаты
Томич сбывал "синтетику", чтобы улучшить материальное положение
В Томской области с предприятия взыскали 19 миллионов рублей за ущерб окружающей среде
В Томской области 4 семьи остались без жилья из-за пожара
Житель Томского района пойдет под суд за разбойное нападение на почту и убийство женщины
В Томской области бухгалтера и председателя сельхозпредприятия обвинили в мошенничестве
Житель Томской области, который сжег сожительницу, получил приговор
Томские ученые: легче всего клещевыми инфекциями болеют коренные жители Сибири
Мужчина потерял сознание за рулем в Томске
Томичам предлагают сдать макулатуру, чтобы помочь бездомным животным
В Томске выделили больше средств на соцвыплаты студентам
Томские ученые нашли способ выявить рак молочной железы на ранней стадии
Парня заподозрили в насилии над ребенком в Томской области