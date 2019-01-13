Крещенские купания в Томске: места и правила

19 января, в праздник Крещения Господня в Томске и районах области пройдут крещенские купания. Центральная купель, по традиции, расположится на Белом озере. Освящение воды здесь совершит митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Ровно в полдень начнется Крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера. Далее в 12.30 пройдет обряд освящения воды, и начнутся купания. Купель будет работать до 20.00.

Безопасность на месте купаний будет обеспечена сотрудниками отдела ГИМС МЧС России по Томской области, также будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи.

В связи с Крестным ходом с 11 до 13 часов будет прекращено движение транспортных средств по ул.Пушкина на участке от пер. Макушина до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской – от ул.Бакунина до ул.Пушкина; по ул. Октябрьский взвоз – от ул.Большой Подгорной до ул.Октябрьской.

С 10 до 21 часа движение транспорта будет прекращено на участках автомобильных дорог прилегающих к месту купания.

Ледяные купели будут организованы и в других населенных пунктах:

Правила для решившихся

За безопасностью томичей в местах, оборудованных для крещенских купаний, будут следить сотрудники МЧС, а также бригады скорой помощи.

Спасатели будут помогать спускаться в воду, выбираться из нее и отогреваться после экстремального холода. Для переодевания организуют палатки, а для согрева – точки ис горячим чаем. В этот раз суровых морозов не ожидается. По прогнозам синоптиков, на 19 января температура воздуха опустится примерно до минус 11-14 градусов.

Несмотря на то что 30-градусных морозов не предвидится, необходимо проконсультироваться с врачом. Купаться в проруби нельзя людям с повышенным артериальным давлением, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и дыхательных путей. Противопоказано «моржевание» больным сахарным диабетом и беременным. Кроме того, врачи не рекомендуют участвовать в зимних купаниях людям, которые ранее переносили переохлаждение. В идеале лучше начать готовиться к купаниям за пару месяцев, принимая контрастный душ.

Существует ряд правил для тех, кто собирается окунуться в ледяную крещенскую воду. Один из главных запретов – нельзя окунаться в прорубь после принятия алкоголя. Это может быть смертельно опасно! Кроме того, это противоречит самой идеологии крещенских купаний.

Не рекомендуется сразу резко входить в холодную воду – нырять с головой. Лучше спускаться в купель постепенно, держась за перила, если они есть.

Перед погружением желательно размяться, 10 приседаний и 5 наклонов вполне достаточно. Не стоит задерживаться в воде дольше чем на 1 минуту. Это может навредить не только вашему здоровью. Идеальное время купания – 10 секунд.

Сразу поле купания рекомендуется насухо вытереться полотенцем, тепло одеться и выпить горячего чаю. Если почувствовали себя плохо, необходимо немедленно обратиться к медикам.

Что рекомендуется взять:

полотенце и махровый халат;

купальник, плавки или рубаху для купания;

резиновую шапочку (по желанию)

нескользящие тапочки

комплект сухой одежды и шерстяные носки.

Кстати

Крещенские купания – это добрая народная традиция. Погружаться в воду в праздник следует с молитвой, стремясь прикоснуться к освященной воде, тем самым смывая с себя грехи.

Кроме того, такая процедура полезна для здоровья, так как представляет собой некий вид закаливания. Недаром «моржи» практикуют регулярные купания в проруби.