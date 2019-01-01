Развлекательная программа для томичей в январские праздники

1 января в 17.00, в рамках цикла мероприятий «Зимние забавы» на главной площади Томска пройдет яркая музыкально-танцевальная программа «Новогодний драйв».

В программе праздника - конкурсы, танцевальные баттлы, веселые снеговики-аниматоры, творческие номера и артисты от шоу-группы «Первый день Помпеи» и, конечно, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Настроение собравшимся будет создавать DJ Sheraboker.

Каждый гость получит новогодний сувенир от главного праздничного волшебника и его внучки, сможет рассказать стихотворение или спеть песенку, а также сделать фотографию на память.

Кроме того, все желающие праздника смогут принять участие в турнире «Новогоднее караоке» и получить заветный приз.

Праздники на катке

На ледовом катке в переулке Томском в дни новогодних каникул каждый день будет развлекательная программа. Центр социальных инициатив Томска и спортивная школа №4 приготовили сюрпризы для горожан.

Так, уже 1 и 2 января в 13.00 на катке пройдут веселые старты на коньках и конкурсы на льду.

3 января в 13.30 хоккеисты проведут товарищескую встречу по хоккею и мастер-класс для томичей.

4 января в 13.30 пройдет семейная развлекательная программа «Папа, мама, я - спортивная и дружная семья». Гостей катка ждут эстафеты и конкурсы на льду.

5 января в 13.30 пройдет хоккей на валенках, товарищеские встречи и броски по воротам.

6 января в 13.30 юных томичей вновь ждут веселые эстафеты и конкурсы на льду.

А в это время

Спортивные каникулы в сквере Ворошилова

В ледовом городке в сквере им. Героя Советского Союза Г.Н.Ворошилова (ул. 5 Армии, 15 в) в дни новогодних праздников пройдут развлекательные мероприятия и спортивные мастер-классы.

Так, 2 и 3 января в 13.00 и 12.00 пройдут мастер-классы по обучению катанию на коньках. На площадке будут работать тренеры Федерации фигурного катания на коньках.

5 и 6 января в 13.00 в ледовом городке пройдут мастер-классы по скандинавской ходьбе. Обучение проведет инструктор по физической культуре Ленинского района.

Кроме того, жителей и гостей города приглашают принять участие в игровых программах 4, 7 и 8 января в 13.00. Юные томичи смогут проявить себя в эстафетах, зимних играх и конкурсах.