Гражданские инициативы - курс на развитие

Моряковское сельское поселение - динамично развивающееся муниципальное образование в Томском районе, включающее населенные пункты: Моряковский Затон, Половинка, Губино, Козюлино, Красноигловск, Нагорный Иштан, Новоигловск, Поздняково и Салтанаково. Численность населения составляет около 7 тыс. человек.

На всех парусах

Парусник, построенный к 100-летию бывшего поселка речников Моряковского Затона, стал новым символом сельского поселения, руководит которым настоящий судоводитель Алексей Костин.

Парусник – символ поселения. Фото из архива Моряковского СП.

Бывших речников, как и военных, не бывает. Речной флот России всегда был организован по военному принципу: в начале навигации и по ее окончании - теплоходы «вооружаются» и «разоружаются». Смены - «вахты». А на теплоходе работает не просто коллектив, а единая «команда». Речники - это люди особой закваски: с одной стороны - романтики и мечтатели, а с другой - дисциплинированные, знающие свое дело, отличающиеся высоким взаимодействием и готовностью взять на себя ответственность и принимать самостоятельные решения. Река халатности и ошибок не прощает.

Видимо, именно эти командные принципы внес Алексей Владимирович в свою работу главы Моряковского сельского поселения, когда заступил на вахту в марте 2003 года. Он собрал надежную команду единомышленников, и как капитан большого корабля уверенно ведет его вперед, через море житейских трудностей и проблем.

Все решаем сообща!

Сегодня Моряковское сельское поселение растет за счет дачного строительства, на его территории около 5 тысяч участков. Затон стал удобной «летней гаванью» для отдыха многих томичей. Здесь создана надежная социальная инфраструктура: аптека, больница, школа, детский сад, банк, современные супермаркеты, библиотека, спортивная школа, Дом культуры. Красивая природа, заповедные места и река - всего в 39 км от областного центра. Новая асфальтированная дорога, построенная в 2016 году, к 100-летию Моряковки, соединяет территорию поселения с Томским районом.

Гражданские инициативы местного населения лежат во всех начинаниях Моряковского сельского поселения. Регулярно проходят встречи и обсуждения гражданами насущных вопросов и планов развития территории.

Вопросы благоустройства и формирования комфортной среды обсуждаются на общих сходах местных жителей: асфальтирование дорог и освещение улиц; строительство новой мощной котельной в Моряковке и пяти остановочных комплексов в Губино; ремонт участковой больницы и Дома культуры. Ежегодно проводятся субботники по очистке местного парка. В этом году впервые был организован раздельный сбор мусора. С каждым годом мусора становится все меньше: нынче набрали только 4 машины, а раньше вывозили по 20.

Лесной парк в Моряковке стал значительно чище. Фото из архива Моряковского СП.

Активно ведется жилищное строительство: появляются новые многоквартирники, благоустраиваются внутридомовые территории, асфальтируются дороги. В центре Моряковки в этом году построен новый 12-квартирный жилой дом. Растут темпы индивидуального строительства на территории поселения: в 2017 г. выдано 63 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, в 2018 г. - 70.

В марте 2018 года проводилось рейтинговое голосование в рамках областной программы «Формирование комфортной среды» наиболее посещаемой территории. По итогам голосования принято решение благоустроить Сквер памяти по улице Октябрьской, где установлены обелиск павшим войнам и памятник Владимиру Высоцкому. Решено выложить плитку, установить фонари, скамейки для отдыха, разбить клумбы, а всю территорию сквера защитить ажурной оградой. Итоги голосования жителей села переданы на градостроительный совет в областную администрацию.

Равнение на культуру

Муниципальное бюджетное учреждение «Моряковский сельский культурный комплекс» включает Моряковский ДК, библиотеку им. М.Л. Халфиной (Моряковка), Губинский сельский клуб. В конце 2016 года библиотека была признана «Сельской модельной библиотекой Томской области» и получила сертификат соответствия статусу. В марте 2018 года, когда отмечалось 110 лет со дня рождения писательницы Марии Халфиной, в библиотеке прошли Халфинские чтения, которые проводятся с 1994 года. Мария Леонтьевна открыла здесь библиотеку и работала в ней 1949 - 1961 годы.

Сегодня большой спрос на услуги «Электронный гражданин». В библиотеке создан Центр общественного доступа, где организовано 4 рабочих места. Регулярно проходят курсы компьютерной грамотности. В 2018 году их посетили 20 пенсионеров. Очередь на обучение расписана уже на несколько месяцев вперед.

На базе культурного комплекса действуют 14 клубных формирований, в которых занимается около 300 участников. Самодеятельность и творчество всегда занимало особое место в жизни селян.

Дом культуры в 2017 году наконец-то получил свое помещение (3 тыс. кв.м) в здании бывшего профучилища №4. В первой половине здания училища открыли Моряковскую участковую больницу. На торжественном открытии губернатор Сергей Жвачкин предложил отдать вторую половину под культурно-спортивный центр. В 2018 году были изготовлены проектно - сметные документы на капитальный ремонт здания ДК. В конце декабря откроется кинозал на 150 мест - первый и единственный пока в Томском районе! На его оборудование получен грант в размере 5 млн рублей - закуплены современное цифровое оборудование и удобные зрительские кресла. Уже в новогодние каникулы будет организован премьерный показ новых фильмов, как в городе. Главными принципами станут доступность и посещаемость кинотеатра, в том числе и дачниками. Теперь не нужно ехать в Томск на премьеру, что скажется и на экономии семейного бюджета. В выходные дни и летом количество населения сельского поселения почти удваивается.

В этом году МБУ «Моряковский сельский культурный комплекс» был объявлен в соцсетях конкурс на лучшее название кинозала. Победило название «Водник» - жители выбрали прежнее название, как назывался старый клуб.

В настоящее время перед Домом культуры залит каток и установлена елка. Для занятий зимними видами спорта приобретено спортивного инвентаря на 120 тыс. рублей. Каждый желающий сегодня может взять в прокат лыжи бесплатно. На территории поселения работают 4 инструктора по физической культуре и спорту - в спортшколе Моряковки, спортивном зале Губино и на спортивной площадке Моряковской школы.

Возглавляет культурный комплекс поселения Елена Лебедева, опытный руководитель и талантливый организатор. Обычно финансирование культуры и спорта идет по «остаточному принципу», но только не в Моряковском сельском поселении. В 2018 году на эти цели были выделены 13,5 млн рублей (в том числе 6,5 млн рублей из местного бюджета). К слову, только на ремонт актового зала и закупку мебели в этом году было потрачено 3 млн рублей. Далее ремонт помещений Дома культуры будет продолжен, чтобы все клубные объединения собрались под одной крышей.

Людмила Артемьева.