Постарались всем миром

Жить в кризис непросто всем. Однако у кого-то опускаются руки, а кто-то, несмотря на трудности, остается на плаву и продолжает развиваться. В Наргинском сельском поселении, расположенном в Молчановском районе, в 2018 году позитивные изменения отмечены сразу по нескольким направлениям - открыт обновленный музей села, начата подготовка к строительству сквера и дворовой территории, выполнен ремонт самого аварийного участка коммуникаций.

Мечта длиной в 20 лет

В начале декабря второе рождение получил музей села Нарга. На торжественное открытие приехали начальник отдела культурного наследия и образования областного департамента по культуре и спорту Павел Рачковский, зампредседателя комитета правового обеспечения и кадровой политики департамента по социально-экономическому развитию села Андрей Неведомский, а также глава Молчановского района Юрий Сальков.

В 2018 году наргинскому музею исполнилось 20 лет. Все это время учреждение скиталось из одного здания в другое, пока при активной поддержке районной администрации поселение не получило грант по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года».

Под учреждение выделили давно пустующее здание узла связи. Организацию работ выполнила администрация поселения. На реставрацию и косметический ремонт были направлены более 840 тысяч рублей, в том числе около 500 тысяч - из федерального бюджета, более 150 тысяч - из областного и 168,5 тысячи рублей - из муниципального. На сумму около 170 тысяч рублей подарили материалы и помогли своим трудом жители села и индивидуальные предприниматели.

В музее два небольших зала: в одном можно познакомиться с бытом предков, народными промыслами и ремеслами, во втором размещена экспозиция в память о Великой Отечественной войне. Еще в экспозиции музея представлены работы местного художника Анатолия Шумилкина.

После переезда музея наргинцы стали активнее приносить для него новые экспонаты, ведь теперь появилась возможность достойно оформлять экспозиции и принимать посетителей.

Музей не оставил равнодушным и высоких гостей. Павла Рачковского поразили книги памяти - в них собраны сведения о тружениках тыла и участниках войны. Активисты проделали огромную работу, чтобы получить и обработать информацию об этих уроженцах Нарги.

- Теперь планируем проводить здесь экскурсии, занятия для школьников и тематические встречи. Музей открыт для посещения с 16.00 по будням и почти целыми днями по выходным, - говорит глава Наргинского сельского поселения Михаил Пономарев.

Глава Наргинского сельского поселения Михаил Пономарев продолжает улучшать село даже в кризис. Фото: из архива Наргинского сельского поселения.

Инициатива поощряема

Важной частью жизни сельского поселения в 2018 году стал ремонт дорог и инфраструктуры ЖКХ. На устройство асфальтового дорожного полотна в Нарге и Сарафановке потрачено 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также выполнен капремонт 250 метров теплотрассы - самого «больного» участка в Нарге. Теперь за счет утепления труб новыми материалами удастся ощутимо снизить потери тепла и сэкономить бюджет.

В прошлом году у наргинцев была мечта оборудовать в селе тренажерный зал. Теперь она частично воплотилась в жизнь. В помещении с тренажерами установлены пластиковые окна и начат ремонт. С финансированием помогла депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Завершить ремонтные работы наргинцы планируют будущим летом. По словам Михаила Пономарева, сельчане уже подтвердили готовность поучаствовать в покупке новых тренажеров, когда помещение будет готово.

Кроме того, в Нарге сделаны первые шаги к обустройству сквера отдыха. Замечательная идея стала доступна благодаря программе «Комфортная городская среда». В сквере разместят лавочки, Доску почета, клумбы, а также спортивную и детскую площадки. Проект уже подготовлен, площадка расчищена. Оборудовать сквер собираются в следующем году.

Опыт Наргинского сельского поселения доказывает: даже в сложные времена можно найти возможности улучшать жизнь вокруг себя. Стоит только взяться за дело сообща.

Виктория Федорова.