Синоптики обещают аномальные морозы на востоке Томской области

По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря местами в регионе сохранится аномально холодная погода с сильными морозами. Температура воздуха ночью опустится до – 37 … – 42°С.

В Томске в пятницу прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится не ниже -30…-32°С, днем обещают -23…-25°С. На дорогах местами гололедица.

- Администрация Томска рекомендует сократить время пребывания на воздухе и без необходимости не выходить на улицу, во избежание переохлаждения и обморожения. Автовладельцам стоит быть особо внимательными на дороге во время ухудшения погоды. Предельная бдительность, соблюдение скоростного режима, правил дорожного движения помогут избежать неприятностей в зимнее время, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Ранее telegram-канал "Область здоровья" сообщал, что на прошлых выходных 7 человек, включая 1 ребенка, пострадали от морозов. Все они получили различные степени обморожения.