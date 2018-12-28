Кривошеинская РБ: Результатами довольны

Насыщенным и непростым для всех сфер жизнеобеспечения был 2018 год. Медицина не стала исключением. Учреждения здравоохранения Томской области решали текущие задачи, планировали перспективы. О том, как это происходило, рассказал Виктор Нестеров, главный врач ОГБУЗ «Кривошеинская районная больница».

По словам Виктора Васильевича, поставленные на 2018 год задачи по объемам оказания медицинской помощи населению больница успешно выполнила. Реализованы федеральные проекты по диспансеризации взрослого населения и профосмотру детей.

Если обращаться к плановым показателям по диспансеризации, они практически достигнуты. Виктор Нестеров подчеркнул: в первую очередь важно, что специалисты имеют возможность наблюдать за состоянием здоровья кривошеинцев через эти профилактические обследования. Люди тоже понимают, что проходить их необходимо. Ведь заболевания, что выявляются в итоге, далеко не всегда являются следствием врачебного недосмотра на амбулаторных приемах. Диспансеризация включает объективные методы исследования организма: маммографию для женщин, онкомаркеры, УЗИ, эндоскопию по показаниям и т. д. Так что результаты диспансеризации не зависят и не могут зависеть от субъективного мнения врача.

В 2018 году в учреждении в рамках программы по оснащению медицинским оборудованием по паллиативной помощи и программы по оснащению детских поликлиник было получено новое современное оборудование - дыхательный аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких) импортного производства, установка УЗИ экспертного класса и передвижной рентгеновский цифровой аппарат. Пополняется парк спецавтотехники: больница получила реанимобиль, на днях приобретен новый санитарный УАЗ для круглосуточной станции скорой помощи в пос. Красный Яр.

Качественная медпомощь на высоком уровне приходит на село. Развивается телемедицина. Сегодня врач скорой помощи, находясь в Кривошеино, может снять электрокардиограмму и через полчаса получить ее описание специалистами из Томска. Так же и с компьютерной томографией, с другими диагностическими исследованиями. Благодаря телемедицине врачи на селе могут получить консультации нужных в текущий момент коллег из областного центра.

Кадрами Кривошеинская РБ укомплектована, коллектив достаточно стабильный. В больнице работают целые трудовые династии - к примеру, Казаковых, Терских, Нестеровых, Титойкиных. Многие медицинские работники посвятили своему делу 20 и более лет. Сам Виктор Васильевич Нестеров в 2019 году отметит 40-летие своей врачебной деятельности (причем на одном месте: 28 лет отработал хирургом, из них 25 - заведующим отделением, и 10 лет, как принял на себя непростые обязанности главного врача). Словом, замечательных людей, на плечах которых держится престиж профессии медика, в Кривошеинской РБ хватает, и это здорово. Молодым специалистам, которые приезжают и остаются на селе, есть у кого учиться.

Планов на будущее у любого медицинского учреждения может быть много, а вот насколько удастся их реализовать - зависит от финансовых возможностей. По словам Виктора Нестерова, уже точно известно: на 2019 год областной бюджет выделил Кривошеинской РБ средства на подготовку проектно - сметной документации под реализацию давно задуманного проекта строительства теплого перехода с лифтовыми подъемниками между хирургическим и терапевтическим отделениями. Кроме того, выделено финансирование и на проект пристройки к действующей поликлинике. Проекты предположительно удастся осуществить к 2020 году. Они находятся под патронатом губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

На пороге самый любимый всеми праздник - Новый год. Не все медработники встретят его дома, кто-то будет работать в новогоднюю ночь. Так уж повелось.

- Пользуясь случаем, искренне и сердечно поздравляю всех своих коллег с наступающим Новым годом и Рождеством, - говорит Виктор Нестеров. - В первую очередь желаю всем здоровья, сил и оптимизма, удачи, материального благополучия. А молодежи — еще и немножко терпения, понимания: ведь они в самом начале своего профессионального пути. Будьте счастливы!

Валерия Золотухина.