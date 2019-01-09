2019-01-09T05:44:01+03:00
Общество

Сильный ветер и гололедица встретят томичей в первый рабочий день

Температура воздуха в городе ожидается не ниже -9
Елена Чечнева
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В первый рабочий день ожидается сильный ветерВ первый рабочий день ожидается сильный ветерФото: Дмитрий БРУШКО
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Как сообщают синоптики томского гидрометцентра, 9 января в Томске ожидается ветер 5-10 м/с, который местами усилится до 13-18 м/с. В первый рабочий день после новогодних каникул горожан ждет облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Столбик термометра днем опустится до -7 ...-9 градусов. На дорогах местами синоптики прогнозируют гололедицу.

Ранее сообщалось, что первая рабочая неделя года в Томске будет умеренно морозной. В четверг ожидается понижение температуры до -20-25С ночью. В пятницу установится мороз в -19-20С. В выходные ожидаются ночные морозы до -28С, но днем сохранится вполне комфортная температура для прогулок – 17С. Одевайтесь по погоде.

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