Сильный ветер и гололедица встретят томичей в первый рабочий день

Как сообщают синоптики томского гидрометцентра, 9 января в Томске ожидается ветер 5-10 м/с, который местами усилится до 13-18 м/с. В первый рабочий день после новогодних каникул горожан ждет облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Столбик термометра днем опустится до -7 ...-9 градусов. На дорогах местами синоптики прогнозируют гололедицу.

Ранее сообщалось, что первая рабочая неделя года в Томске будет умеренно морозной. В четверг ожидается понижение температуры до -20-25С ночью. В пятницу установится мороз в -19-20С. В выходные ожидаются ночные морозы до -28С, но днем сохранится вполне комфортная температура для прогулок – 17С. Одевайтесь по погоде.