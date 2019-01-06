Семью, пострадавшую от пожара в томском селе. отправят в ожоговый центр Нижнего Новгорода

Для консультации по этому случаю в Томск приехал главный комбустиолог Кемеровской области Евгений Брежнев. Департамент здравоохранения Томской области достиг договоренности о медицинской эвакуации с ожоговым центром Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород). Пациенты будут перевезены бортом санавиации в сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов. Томские медики готовят пострадавших к транспортировке. Их родственники проинформированы о данной ситуации.

Медицинская эвакуация всей семьи (двоих взрослых и троих детей) состоится уже завтра, 7 января, бортом санитарной авиации.

На данный момент мужчина уже переведен из реанимации в общее отделение. Состояние женщины врачам удалось стабилизировать, пока она находится в реанимации.

Состояние троих детей (одиннадцати, шести лет и одного года) также стабилизировано, они находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи №2 в стабильно тяжелом состоянии.

Самый маленький пострадавший накануне был переведен с аппарата искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Шестилетний мальчик также дышит самостоятельно, в кислородной поддержке не нуждается. Одиннадцатилетний ребенок по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.

Как уточнил главный врач БСМП №2 Андрей Караваев, решение о транспортировке всей семьи было принято с учетом того, чтобы родители могли быть рядом с детьми.

Пожар в селе Итатка Томского района произошел 29 декабря. Поздним вечером здесь загорелся брусовой дом. Площадь пожара составила 102 квадратных метра. Вся семья, находившаяся на тот момент в доме - родители и трое детей - получила ожоги.