В Томской области прокуратура добилась для врача обвинительного приговора с третьего раза

Кировский районный суд Томска вынес обвинительный приговор врачу-неврологу поликлиники Верхнекетской районной больницы.

Как установило следствие, в августе 2014 года подсудимая, исполняя обязанности врача-невролога одной из больниц областного центра, выдала 74-летней пациентке направление на проведение магнитно-резонансной томографии. При этом она была осведомлена о том, что потерпевшей имплантирован электрокардиостимулятор.

Во время процедуры у потерпевшей развилась острая сердечная недостаточность, от которой наступила смерть.

Врач не признавала свою вину и во время следствия утверждала, что не знала о наличии противопоказаний.

Дважды суд оправдывал обвиняемую. По инициативе прокуратуры эти приговоры отменены Томским областным судом. С третьего раза прокурор Игорь Паницкий добился обвинительного приговора.

- С учетом положительных характеристик подсудимой по месту жительства и работы, ее возраста и состояния здоровья, отсутствия у нее других судимостей государственный обвинитель счел возможным назначить подсудимой наказание, не связанное с лишением свободы, - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Суд приговорил врача к полутора годам лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. От назначенного наказания подсудимая освобождена на основании акта об амнистии. Приговор в законную силу не вступил.