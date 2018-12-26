В Томске поднимут плату за проезд в маршрутках

Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Цена проезда в автобусах и электротранспорте составит 21 рубль. Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд на автобусах будет стоить 18 рублей и 16 рублей - в трамваях и троллейбусах.

Перевозчики также предлагали установить "вечерний" тариф. Мэр Томска Иван Кляйн принял решение ввести его только с 1 июля. С середины лета следующего года с 21.00 проезд в автобусах будет стоить 25 рублей. К этому моменту перевозчики обязаны обеспечить возможность безналичного расчета. При этом, по решению мэра льготы на проезд в вечернее время также будут сохранены. Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд в вечернее время будет стоить 18 рублей. Для всех остальных категорий пассажиров тариф составит 25 рублей. На электротранспорте в вечернее время также сохранится льготный проезд для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в размере 16 рублей.

Добавим, что управление муниципального заказа и тарифной политики подготовило собственные расчеты, которые были рассмотрены на городской тарифной комиссии. Во внимание сотрудники управления приняли тот факт, что перевозчики выполнили требованиям муниципального контракта: обновили автобусный парк, привели в соответствие интервалы движения.

По итогам работы комиссии экономически обоснованный тариф на перевозки общественным транспортом предложено установить в размере 22 руб. Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет члены комиссии предложили сохранить льготный проезд в размере 18 рублей. При этом по просьбам горожан, чтобы обеспечить короткие интервалы движения транспорта в вечернее время, был просчитан и так называемый «вечерний тариф» с 21 часа в размере 25 рублей.

Напомним, перевозчики предлагали установить общий тариф в 30 рублей, а также вечерний тариф в размере 35 рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, тариф на перевозку пассажиров и багажа в общественном транспорте Томска даже в этом случае остается одним из самых низких в Сибирском регионе. Так, с 2019 года проезд в общественной транспорте Омска будет стоить 30 рублей, Барнаула – 23 рубля в автобусах и 21 в электротранспорте, в Новосибирске – 22 и 21 рубль соответственно.