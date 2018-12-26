2018-12-26T05:51:34+03:00
Общество

В Томской области к 2024 году вырастет продолжительность жизни

Такой срок установлен в национальном проекте "Демография"
Елена Чечнева
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Продолжительность здоровой жизни в Томской области должна увеличиться до 67 лет.Продолжительность здоровой жизни в Томской области должна увеличиться до 67 лет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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К 2024 году в рамках реализации национального проекта «Демография» продолжительность здоровой жизни в Томской области должна увеличиться до 67 лет.

Достичь целей нацпроекта в регионе предполагается, в частности, увеличив количество томичей, которые обращаются к медикам не из-за болезней, а по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Уже сегодня в Томске работают три центра здоровья для взрослых (на базе областной клинической и межвузовской больниц и медсанчасти № 2), которые ведут бесплатный прием пациентов. Кроме того, регулярно проходят школы здоровья: только за полгода 20 занятий в них посетили 5 000 человек.

Жители отдаленных сел получают обследование и обучаются основам здорового образа жизни в рамках губернаторского проекта «Маршрут здоровья». На протяжении 18 лет профосмотры селян ведут врачи «Плавучей поликлиники».

В рамках нацпроекта планируется до 70 % увеличить долю людей пенсионного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, а также создать гериатрическую службу.

- К 2024 году в десяти медучреждениях мы откроем кабинеты врача-гериатра, а также организуем 40 гериатрических коек, где смогут пролечиться 1024 пациента, — отметил заместитель губернатора по социальным вопросам Иван Деев.

Создание условий для активного долголетия и качественной жизни пожилых томичей регион продолжит в рамках программы «Старшее поколение». Внедрение системной поддержки (охват диспансеризацией, сбалансированное медобслуживание, медпомощь на дому, патронаж и другие меры) дополнит обучение людей старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. Такое обучение ежегодно смогут проходить не менее 358 человек, а к 2024 году — 2 148 жителей Томской области.

Увеличат рождаемость

Еще одна задача национального проекта «Демография» — увеличение рождаемости, в том числе за счет проведения циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, из средств обязательного медицинского страхования. К 2024 томские медики планируют провести не менее 6 750 циклов ЭКО.

Обеспечить результаты нацпроекта «Демография» на территории региона призваны федеральные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Укрепление общественного здоровья», а также «Спорт — норма жизни». В рамках первого проекта не менее 8,5 тысячи томских семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (или усыновлением) первого ребенка, не менее 20 000 семей, имеющих трех и более детей, — ежемесячные денежные выплаты, которые назначаются при рождении третьего ребенка и последующих до достижения детьми возраста трех лет.

- На предоставление такой поддержки с учетом федеральных средств Томская область направит 2,8 млрд рублей. Кроме того, для ребятишек до трех лет мы создадим 2,7 тысячи новых мест в детских садах и 1300 дополнительных мест для дошколят в негосударственном секторе дополнительного образования, — уточнил Иван Деев.

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