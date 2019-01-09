Куда пойти за аспирином: в новогодние праздники в Томске организовали дежурство больниц и аптек

Круглосуточно с 30 декабря по 8 января в Томске будут работать аптека № 10 УМП «Томскфармация» (ул. Герцена, 55), аптека «Лека» (пр. Фрунзе, 92), аптека «Живая» (ул. Пушкина, 27), аптека «Воскресенская» (ул. Р. Люксембург, 4в) и аптеки «Мой доктор» (Иркутский тракт, 65 и пр. Комсомольский, 37б).

Работа отделов льготного отпуска лекарств будет действовать в «Губернской аптеке» (пр. Ленина, 54) 31 декабря с 10 до 15 часов, 4,5 и 8 января с 10 до 16 часов.

В праздничные дни будет организована работа травматологических пунктов. Больница скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. 45-19-04) будет оказывать медицинскую помощь детям, взрослые смогут получить травматолого-ортопедическую помощь в городской клинической больнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. 41-98-49), медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 64-78-62), поликлинике № 3 (поликлиническое отделение № 2, ул. Профсоюзная, 16, тел. 46-01-58) и ЦСМ Клиника больничная (ул. Больничная, 11г, тел. 30-94-11).

Неотложную медицинскую помощь населению по профилю «челюстно-лицевая хирургия» в праздничные дни окажут в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96), неотложную помощь при острой зубной боли детям и взрослым — в стоматологической поликлинике (ул. Набережная реки Ушайки, 6, тел. (382 2) 990-197).

Подробный график работы аптек и медицинских учреждений в праздничные дни можно получить в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации по телефонам: 516-616, 8-800-350-8850 (бесплатно).