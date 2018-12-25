Депутаты Томской области собираются отменить выборы глав муниципалитетов и принять бюджет региона

На официальном сайте Думы Томской области опубликована повестка заключительного заседания в этом году. На нем рассмотрят 41 вопрос. В частности, планируется утвердить бюджет Томской области, сделать бесплатной юридическую помощь для неработающих граждан предпенсионного возраста: мужчин - с 60 лет, женщин - с 55 лет.

Один из вопросов повестки - отмена выборов глав районов и городских округов. Предполагается, что их будут утверждать "представительным органом муниципального образования Томской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса". Исключение составит только Томск. Здесь собираются сохранить прямые выборы мэра.

Также планируется утвердить бюджет территориального фонда ОМС, внести изменения в закон «О налоге на имущество организаций». Кроме того, планируется установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Собрание областной думы начнется в 11:00.