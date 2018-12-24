2018-12-24T05:57:30+03:00
Общество

Томские студенты-юристы устроили суд над роботом

Подобные учебные процессы помогут в будущем создать судебный прецедент
Елена Чечнева
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Суды на роботами проходят в вузе не первый разСуды на роботами проходят в вузе не первый разФото: Пресс-служба ТГУ
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В ТГУ состоялся очередной судебный процесс над роботом – беспилотным автомобилем. Студентам-юристам нужно было решить, кто виноват в том, что беспилотник сбил пешехода.

Сегодня российские законы никак не регламентируют прецеденты с участием роботов как субъектов правовых отношений. Поэтому проект юридического института позволяет сформировать опыт в этой сфере и поразмышлять о создании прецедентного права.

– В будущем можно будет сесть в автомобиль и вовсе им не управлять. Мы наделяем роботов искусственным интеллектом, но если у них произойдет какой-то сбой, то кто будет отвечать? Если мы готовимся к будущему, где все будет автоматизировано, то должны понимать, как это будет регламентироваться в рамках законов. В связи с этим был запущен данный проект, где в игровом формате мы сможем предположить, какими правами может быть наделен искусственный интеллект, – рассказывает организатор проекта, менеджер Инновационно-технологического бизнес-инкубатора ТГУ Алина Шувалова.

На этот раз рассмотрели ситуацию, при которой авария случилась из-за сбоя в программном обеспечении. Собственник машины настаивал, что не должен нести отвественность за сбои в системе. Страховая компания тоже отказывала в выплатах.

В итоге суд постановил, что собственник должен возместить моральный ущерб потерпевшей, а страховая компания – материальный.

«Суды над роботами» проходят в ЮИ уже на регулярной основе. Организаторы намерены продолжать проект, чтобы рассматривать различные кейсы и обсуждать возможные варианты развития споров с участием субъектов – роботов, наделенных искусственным интеллектом.

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