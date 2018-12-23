Социальная сеть ВКонтакте сняла фильм о Томске

Шоу «Местные» — это уникальная возможность познакомиться с жизнью города, которую не увидеть, если следовать маршрутам из путеводителей. Недавно в социальной сети в паблике "Лентач" вышла серия о Томске.

- В качестве «проводников» в каждой серии выступают трое героев — это люди, которые стремятся делать город лучше и поэтому точно знают, что составляет его душу, а что — только обложка для туристов, - говорится в релизе пресс-службы Вконтакте.

Томск представили IT-продюсер Елена Райгородская, солист рок-группы Александр Цайзер и директор фирмы эко-продуктов Илья Клинкин.

Ведущим шоу стал журналист Родион Чепель, который в 2017 году получил премию «Автор года» по версии журнала GQ.

Помимо Томска документальные фильмы также сняли о Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке, Уфе, Ростове и Екатеринбурге.