Аэропорт «Томск» увеличил пассажиропоток на 21,2 %

Услугами томской воздушной гавани в ноябре воспользовались 54 202 человека. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 49 908 человек (в сравнении с ноябрем 2017-го рост на 20,6 %), а на международных направлениях — 4 294 человека (рост на 29,7 %). Увеличение пассажиропотока по внутренним направлениям обусловлено популярностью действующих рейсов Томск – Москва и открытием дополнительных ежедневных рейсов авиакомпании «Победа» на московском направлении.

— Приход авиакомпании «Победа» — это результат успешной совместной работы администрации Томской области и аэропорта «Томск». Благодаря ценовой политике новая авиакомпания стала востребованным перевозчиком не только для жителей Томской области, но и близлежащих регионов, - подчеркнул заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Также на рост пассажиропотока позитивно повлияло возобновление регулярных рейсов Томск – Екатеринбург авиакомпании «РусЛайн» и открытие прямого рейса Томск – Иркутск авиакомпании «Ангара».

В ноябре аэропорт «Томск» произвел 381 взлетно-посадочную операцию, что на 29,2 % больше, чем в ноябре 2017 года. Общий объем грузоперевозок составил 205 тонн.