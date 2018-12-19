Пожарные около двух часов тушили томский Стройпарк

Звонок о возгорании в крупном супермаркете на улице Вершинина поступил 21:34 18 декабря. К месту автоматически по повышенному номеру были направлены подразделения со всех пожарно-спасательных частей города.

- На момент прибытия первого подразделения горело в электрощитовой на первом этаже. До прибытия пожарных подразделений посетители и обслуживающий персонал эвакуировались самостоятельно, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены помещения внутри здания. Пожарным удалось не допустить его распространения.

В 23:49 пожар был локализован, в 23:56 полностью ликвидирован. В результате пожара на 1 этаже в электрощитовой обгорели провода, на 2 этаже - стеллажи со смешанными товарами, на кровле - утеплитель. Также обгорели наружные стены на площади 95 квадратных метров. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара от МЧС России было привлечено 24 единицы техники и 75 человек, работало 5 звеньев газодымозащитной службы.

Представитель торгового центра назвал предварительной причиной пожара возгорание электропроводки.