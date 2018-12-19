2018-12-19T05:45:43+03:00
Происшествия

Пожарные около двух часов тушили томский Стройпарк

Пострадавших нет [видео]
Елена Чечнева
Поделиться:
Причина возгорания устанавливается.Причина возгорания устанавливается.Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области
Изменить размер текста:

Звонок о возгорании в крупном супермаркете на улице Вершинина поступил 21:34 18 декабря. К месту автоматически по повышенному номеру были направлены подразделения со всех пожарно-спасательных частей города.

- На момент прибытия первого подразделения горело в электрощитовой на первом этаже. До прибытия пожарных подразделений посетители и обслуживающий персонал эвакуировались самостоятельно, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены помещения внутри здания. Пожарным удалось не допустить его распространения.

В 23:49 пожар был локализован, в 23:56 полностью ликвидирован. В результате пожара на 1 этаже в электрощитовой обгорели провода, на 2 этаже - стеллажи со смешанными товарами, на кровле - утеплитель. Также обгорели наружные стены на площади 95 квадратных метров. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара от МЧС России было привлечено 24 единицы техники и 75 человек, работало 5 звеньев газодымозащитной службы.

Представитель торгового центра назвал предварительной причиной пожара возгорание электропроводки.

Пожар Стройпарк.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома