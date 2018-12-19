Перспективы внедрения персонифицированного дополнительного образования детей

Наша страна – первая в мире, где это направление воспитания и обучения выросло в систему центров, домов детского творчества, детско-юношеских спортивных школ, станций юных техников и юных натуралистов, кружков и секций в общеобразовательных школах. Миллионам детей и подростков дополнительное образование помогло раскрыть свои дарования и таланты, обрести вкус к творчеству, сделать первые шаги в будущей профессии.

Деньги следуют за ребенком

За последние годы в России принят ряд документов, официально включающих дополнительное образование детей в ряд приоритетов государственной образовательной политики. Фактически сформирована долгосрочная стратегия развития допобразования детей в современных условиях.

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р утверждена Концепция развития дополнительного образования детей. Программным механизмом реализации Концепции стала «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497.

В 2016 и 2017 годах был проведен конкурс субъектов Российской Федерации для отбора пилотов. По результатам конкурса пилотный проект начали реализовывать в 9 регионах: Республиках Бурятия, Татарстан и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО, Вологодской, Тульской, Астраханской, Тюменской областях и Пермском крае. Каждый субъект РФ утвердил свою «дорожную карту» по реализации пилотного проекта.

Регионы просчитали базовые нормативы по шести направленностям общеразвивающих программ дополнительного образования: технической, естественнонаучной, спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической. Эксперимент проходит на основе софинансирования: регионы должны вложить в него собственные средства.

Традиционная система финансирования допобразования из средств бюджета включает только государственные (муниципальные) учреждения. Финансируются услуги, определенные учредителем в задании, но по факту, чаще всего, предложенные самим учреждением. Набор и качество этих услуг может не совпадать с ожиданиями семей и интересами детей.

При реализации пилотного проекта в регионах возник ряд проблем: финансирование из бюджета по-прежнему распределяется по учреждениям, поэтому сегодня трудно напрямую направить бюджетные деньги муниципалитета индивидуальным и негосударственным предпринимателям, реализующим программы дополнительного образования. По закону бюджетные средства могут идти только учреждениям подведомственной сети.

Еще одна проблема в том, что существует острая необходимость в реализации современных и актуальных программ технической и естественнонаучной направленности. Инфраструктура современного дополнительного образования детей отстает от современных требований, система испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, а также в квалифицированных педагогических кадрах.

Конечно, существуют и положительные моменты: каждый ребенок, вошедший в эксперимент, получает именной сертификат – персональную гарантию государств перед ребенком. Если ребенку это будет неинтересно, и он начнет переходить в другие секции и кружки, деньги последуют за ним. Соответственно, сразу будет понятно, что востребовано, а что требует доработки.

Внедрение идет поэтапно

В 2017 году в рамках «Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» (мероприятия 3.2. задачи 3) был разработан, прошел конкурсный отбор и получил федеральную поддержку Региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области» на 2018-2020 годы.

Цель регионального приоритетного проекта: обеспечить к 2020 году охват не менее 70-75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности не менее 18 %.

Региональный приоритетный проект направлен на создание в Томской области системы допобразования детей, в рамках которой на основе лучших педагогических практик обеспечивается реализация современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ разного уровня (ознакомительные, базовые и углубленные) и различных направленностей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития региона.

Особенность проекта Томской области состоит в том, что возможность взаимодействия с вузами в различных форматах профориентационной работы способствует выбору профессий, которые необходимы инновационным предприятиям региона.

С 1 августа 2018 года Томской области осуществляется поэтапное внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей, которое призвано:

– повысить доступность и качество дополнительного образования в регионе;

– увеличить число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;

– вести реальный учет услуг, которые получают дети;

– внедрить рейтинги образовательных организаций и образовательных программ;

– повысить самостоятельность образовательных учреждений.

Персонифицированное дополнительное образование предполагает создание для детей возможности получения именного сертификата. Сертификат на допобразование выдается всем детям Томской области в возрасте от 5 лет и действует до достижения 18 лет. Для доступного выбора родителями и детьми программ создана информационная система «Навигатор дополнительного образования»: tomsk.pfdo.ru.

Сертификат допобразования планируется использовать в двух статусах. Во-первых, в статусе сертификата учета – отметки, дающей возможность учитывать ребенка при посещении им того или иного творческого объединения, секции, музыкальной или художественной школы. Во-вторых (в дальнейшем) в статусе сертификата персонифицированного финансирования – денежного сертификата, которым можно будет расплачиваться за услуги дополнительного образования. Средства на нем будут пополняться ежегодно. В зависимости от стоимости программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам.

Новая схема финансирования, которая внедряется поэтапно, позволит закрепить за ребенком денежные средства, достаточные для получения дополнительного образования, а также обучаться детям бесплатно в любой организации, в том числе частной.

Получение сертификата осуществляется на основании заявления родителя, которое оформляется и подается в одну из организаций допобразования, находящихся на территории проживания ребенка. После получения сертификата родители и дети получают доступ в систему «Навигатор дополнительного образования», где можно увидеть перечень образовательных организаций, подробную информацию о кружках и секциях, включая их расписание и условия обучения, информацию об остатке средств на сертификате, а также непосредственно записаться на обучение.

Все организации, в том числе частные организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере допобразования детей и реализующие программы допобразования, могут войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы в специальный навигатор информационной системы. Чтобы стать поставщиком образовательных услуг, организации необходимо направить заявку через информационную систему, расположенную по ссылке tomsk.pfdo.ru, заполнить заявку и разместить копии уставных документов.

Анна Ванюкова, заместитель руководителя РМЦ ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».

Контакты:

Региональный оператор персонифицированного дополнительного образования детей в Томской области – Региональный модельный центр.

Телефоны: (8-38-22) 90-86-10, 90-86-02, 90-86-06, 90-86-11.

Сайты:

http://ocdo.tomsk.gov.ru/rmc

dop70.ru

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Электронная почта: imo@tomskocdo.ru