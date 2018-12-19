Детский сад - одна семья!

Сколько лет существует детский сад №21 в Томске? Трудно сказать, ведь он состоит из трех корпусов, самому «старшему» из которых на ул. Большая Подгорная, 159а, - 53 года, второму корпусу на ул. Г.-Чубаровцев, 28, - 47 лет, а третьему по ул. Первомайской, 152, - 3 года. Для большого окраинного микрорайона Черемошники МБДОУ №21 значит очень много. Он и центр культуры и развития детей (здесь проходит множество утренников, детских праздников и конкурсов, в которых вместе с детьми принимают участие их мамы и папы, бабушки, старшие сестры и братья). Свою социальную миссию этот Центр развития ребенка выполняет на все сто процентов.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №21 г. Томска - будто маленький город в городе. Он уютный, комфортный, симпатичный. Здесь 31 группа, более 700 воспитанников (среди них представители 11 национальностей!). Кругом порядок, чистота, витают вкусные ароматы свежей выпечки. Просто как дома! На территории рядом с входом в каждый корпус детей встречают ледяные фигурки поросят - символы нового 2019 года. Смотришь на них и как будто попадаешь в сказку, в собственное детство.

Безопасность детей обеспечивает наружное видеонаблюдение, надежные металлические ограждения (их не так просто открыть, даже нажав на кнопку изнутри!). Активные, здоровые, адаптированные к жизни ребятишки - это, безусловно, норма для любого детского сада.

- Понятно, родителям дошкольников важнее знать, в каких условиях пребывают малыши пять дней в неделю с утра до вечера, а о том, что еще дает ребенку детский сад, они могут и не представлять, - замечает Нина Митрофанова, бессменный заведующий МБДОУ №21 на протяжении 35 лет. - Между тем, кроме присмотра и ухода, в нашем ДОУ реализуется освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольное образование - первая ступень общего, именно от качественной работы воспитателей зависит успешность ребенка на следующей ступени.

Благодаря активной пропаганде (в том числе проведению консультаций, мастер-классов, недель открытых дверей) мамы и папы узнают о содержании образования в детсаду, о дополнительных образовательных услугах. Их можно получать непосредственно в учреждении, не тратя время на кружки, секции по интересам в другом месте. Родители постепенно становятся полноценными участниками образовательного процесса. Вовлекать их в совместную работу - одна из важных задач для детсада (она, к слову, прописана в федеральных образовательных стандартах).

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы - нравственно-патриотическое, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное. Каждому ребенку обеспечен индивидуальный подход.

С 2016 года детский сад №21 подключился к новой инновационной образовательной программе «Вдохновение», ему присвоен статус инновационной площадки по апробации программы. Что она собой представляет? Говоря языком научно-методической литературы, качество предметно-пространственной среды и поддержка педагогом детской активности обуславливают уровень развития ребенка. Как это объяснить доступнее?

- Если говорить кратко, то суть программы «Вдохновение» хорошо выражают слова знаменитого педагога Жана Пиаже: «Подлинное учение передается не через учителя, а является чем- то исходящим от самого ребенка», - поясняет Елена Патракова, старший воспитатель МБДОУ №21. - Каждый ребенок учится по своим возможностям и на свой лад. В этой связи основные задачи педагогов следующие: в работе опираться на активность ребенка, поддерживать его инициативу и интересы; создать качественную

развивающую предметно-пространственную среду и совершенствовать ее; поддерживать исследовательскую активность детей, которая, наряду с игрой и общением, является базой развивающего образования. Мы ведем проектную деятельность, исходя из выбора самих детей. Даем домашние задания, которые они выполняют вместе с родителями. Ежедневно проходит так называемый утренний круг (обмен новостями) и вечерний (на этом маленьком собрании мы узнаем, как дети провели день, что интересного успели узнать). С января 2019 года администрация детского сада организует на базе нашего ДОУ курсы повышения квалификации педагогов по программе «Вдохновение» без отрыва от основной деятельности.

От сердца к сердцу

Инициатором и вдохновителем внедрения современных инноваций является первый руководитель детского сада Нина Николаевна Митрофанова. «Она постоянно стремится к новому, непрерывно обучается, подает пример коллективу, ведет за собой», - говорят о заведующем коллеги. Мощная научно-методическая база, хорошее материально-техническое оснащение, возможность для педагогов посещать научно-практические семинары, участвовать в конкурсах профессионального мастерства и побеждать, быть креативными и транслировать собственный опыт среди других дошкольных учреждений, постоянно развиваться и расти - результат большой кропотливой работы Нины Николаевны и ее заместителей. Впрочем, она не любит, когда за высокопарными словами теряются живые люди - педагоги, без которых ни один, даже суперсовременный и креативный заведующий не сможет сделать ничего.

- У нас великолепный кадровый костяк педагогов, - с удовольствием говорит о своих коллегах Нина Митрофанова. - Это Татьяна Александровна Толбанова (39 лет), Людмила Александровна Ашербаева (35 лет), Светлана Егоровна Жук (35 лет), Марина Анатольевна Костина (29 лет), Елена Михайловна Патракова (29 лет), Оксана Витальевна Строкач (28 лет), Ирина Васильевна Брандт (27 лет), Любовь Станиславовна Чернова (26 лет), Светлана Ивановна Фролова (25 лет), Оксана Александровна Ляйхнер (22 года), Ольга Анатольевна Федоркова (16 лет), Ирина Алексеевна Ярцева (18 лет). Старшее поколение входит в Совет наставников. Без этого нельзя - к нам приходят новички, в коллектив вливаются молодые специалисты, которых нужно вводить в профессию, многое объяснять, поддерживать словом и делом. С уверенностью могу сказать: мы живем как одна семья, потому, наверное, многое нам удается. Наши педагоги - люди, любящие и понимающие детей. А это главное.

Мы равны и дружны!

Планы работы МБДОУ №21 обширны. Так как детский сад многонациональный, его посещают русские, узбеки, татары, цыгане, армяне… Они одинаково любимы и дороги педагогам. Алевтина Владимировна Шиленок, заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе, составила проект на 2019 год, который посвящен национальным танцам в костюмах и под живую музыку, представлял собой День культуры, обычаев определенной нации: Узбекистана, Армении, Татарстана, России и др. национальностей. Детям будет полезно и интересно узнать, как живут семьи их маленьких друзей, отведать их любимые блюда, узнать об обычаях и традициях.

- Пользуясь случаем, искренне и сердечно поздравляю наш большой дружный коллектив, своих коллег из других образовательных учреждений с Новым годом, - улыбается Нина Николаевна Митрофанова. - Желаю всем крепкого здоровья, материального благополучия, профессионального роста, новых впечатляющих побед!

Валерия Золотухина.