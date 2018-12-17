Медики оказали помощь пострадавшим при посадке вертолета в Томской области

Врачи города Кедровый оказали всю необходимую медицинскую помощь пятерым пострадавшим в результате жесткой посадки вертолета Ми-8. Такая информация появилась на официальном сайте областной администрации.

Врачи стационара Бакчарской районной больницы, располагающемся в городе Кедровый, оказали пятерым пострадавшим в авиапроисшествии всю необходимую помощь. В аварии пострадали пять человек: двое из Томска, а также жители Новосибирска, Колпашева и Кедрового, в том числе одна женщина. Четверо из них получили легкие травмы, один томич — средней степени тяжести.

Как сообщил представитель департамента здравоохранения Томской области, всем пострадавшим экстренно оказана амбулаторная медицинская помощь в филиале Бакчарской районной больницы в городе Кедровом. В том числе проведен осмотр хирургом и проведены рентгенологические исследования для исключения переломов.

Пострадавший из Кедрового отпущен домой, томич с легкими травмами будет отправлен домой работодателем. Пострадавший томич средней степени тяжести будет транспортирован санавиацией в нейрохирургическое отделение Томской областной клинической больницы. Вместе с ним в ОКБ для дообследования и медицинского наблюдения будут доставлены жительница города Колпашево и житель Новосибирска.

Напомним, вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку в Томской области 16 декабря. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Ельцовка», выполнял рейс из месторождения Майское Каргасокского района, и следовал по маршруту «Парабель — Кедровый». На его борту находились 25 человек — 22 пассажира-вахтовика и три члена экипажа. Погибших нет.