Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку в Томской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в городе Кедровый Томской области. Об этом сегодня сообщили на сайте экстренных служб региона.

В 10:05 по московскому времени в спасательный штаб поступила информация о том, что ЧП случилось при заходе вертолета на посадку площадки «Промзона города Кедровый». Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Ельцовка», выполнял рейс из месторождения Майское Каргасокского района, и следовал по маршруту «Парабель — Кедровый», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как уточнили в МЧС, на борту находилось 22 человека – рабочие и специалисты ООО «Норд империал», а также три человека экипажа. Трое пассажиров были направлены в больницу для осмотра (они получили травмы легкой степени). Погибших нет.

Причиной жесткой посадки стала поломка шасси. При заходе на посадку у вертолета сломалось шасси, и судно завалилось набок, - уточнили в МЧС. Также отметим, что одним из факторов послужила нелетная погода. Еще вчера подобный рейс из Каргаска был отменен именно по этой причине.