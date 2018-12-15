2018-12-15T10:04:13+03:00
Общество

В Томске ожидается сильный ветер и ухудшение видимости

Горожан предупреждают об опасности на дорогах
Елена Чечнева
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Горожан предупреждают об опасности на дорогахГорожан предупреждают об опасности на дорогахФото: архив "КП"
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По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Томске возможны облачная погода с прояснениями, снег, местами метель. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура ночью -8…-10°С, днём -4…-6°С.

- Томичей просят проявлять повышенную осторожность на дорогах и соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков, не нарушать установленные скоростные режимы, правила маневрирования и проезда пешеходных переходов, - отметили в пресс-службе мэрии областного центра.

Снежные заносы в областном центре не заставили себя ждать.

Напомним, в Томске создали единый центр обращений, куда горожане могут позвонить, если заметят некачественную уборку улиц, внутриквартальных территорий или дворов.

На базе центра на сегодняшний день работают четыре номера телефона. Каждый принимает обращения от отдельного района. Жители Кировского района могут звонить по телефону 46-92-18, Ленинского района – 46-92-14, Советского района – 46-92-15, Октябрьского района – 46-92-17.

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