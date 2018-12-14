2018-12-14T05:31:12+03:00
Наука

Томские ученые изучат новых паразитов, появившихся в регионе

Специалисты решили объединить усилия
Елена Чечнева
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Енотовидная собака переносит паразитов, нетипичных для нашего регионаЕнотовидная собака переносит паразитов, нетипичных для нашего регионаФото: из открытых источников
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Изменение окружающей среды и активная миграция населения приводят к появлению новых паразитов, заражению которыми подвержены люди, животные и растения. Для их выявления и изучения в Томске создан филиал Паразитологического общества, действующего при Российской академии наук.

В качестве наглядного примера ученые приводят данные о расширении ареала некоторых видов малярийных комаров. Они достаточно быстро продвигаются на северо-восток, отдельных особей обнаруживают даже в Якутии. В то же время происходит изменение фауны так называемых лесных комаров в пользу теплолюбивых видов, которые могут быть переносчиками нетипичных для региона опасных инфекционных и инвазионных заболеваний человека и животных.

К примеру, в последние годы в Томской области было выявлено несколько случаев дирофиляриоза. Заражение им происходит при укусе комаров. Черви, переносчиками которых являются кровососущие насекомые, передаются человеку. С током крови дирофилярии могут быть занесены в различные органы и ткани, например, под кожу спины или живота, в глаза.

Другая проблема, исследованием которой займутся эксперты междисциплинарного сообщества, – изучение видов-вселенцев – новых паразитов, появляющихся на территории Западной Сибири и адаптирующихся к представителям местной фауны. Вместе с тем на территории СФО появляются новые животные, которые приносят с собой паразитов, нетипичных для Томской области. Отчасти это также связано с трансформацией климата.

Так, например, енотовидная собака, которая не встречалась в Томской области с 1960-х годов, все чаще попадается на глаза охотников. Первый случай был зафиксирован шесть лет назад. Это животное выступает переносчиком смертельно опасного для человека вируса бешенства.

– Помимо заражения людей и животных есть целый ряд вопросов, связанных с вредителями леса, которые уничтожают хвойные деревья. Происходит активное внедрение чужеродных видов, к примеру, уссурийского полиграфа. Это глобальная проблема, поскольку он выкашивает хвойные леса в Сибири, – говорит заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова.

В Томске изучение этих вредителей ведется, но пока это разрозненные действия отдельных специалистов. Чтобы создавать эффективные инструменты и технологии борьбы с вредителями, уничтожающими хвойные массивы, необходимо объединять усилия.

Исследования междисциплинарной группы экспертов будут затрагивать самые разные аспекты изучения паразитических сообществ – от борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и лесов до медико-ветеринарных проблем, связанных с паразитарными заболеваниями.

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