2018-12-13T05:40:48+03:00
Общество

Проезд в томских маршрутках могут поднять до 30 рублей

А вечером - до 35 рублей
Елена Чечнева
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Для всех пассажиров тариф предлагают сделать 30 рублейДля всех пассажиров тариф предлагают сделать 30 рублейФото: из открытых источников
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Томский автотранспортный союз предложил мэрии увеличить тариф на проезд в общественном транспорте. Для всех пассажиров его предлагают сделать 30 рублей, для пенсионеров - 25 рублей. Также перевозчики хотят установить вечерний тариф - 35 рублей.

Одно из главных оснований для повышения, по словам перевозчиков, - по федеральному законодательству автобусы нужно оснастить тахографами. Чтобы установить его на одном автобусе и обеспечить работу, нужно более 70 тысяч рублей в год. Кроме того, увеличилась стоимость расходных материалов и ГСМ.

- Вопрос о пересмотре тарифа на проезд в Томске не рассматривался в течение двух лет. За этот период серьезно изменилось законодательство, в том числе, по пассажироперевозкам, требования к подвижному составу и его оборудованию, меняется налоговое законодательство. Все изменения рассматриваются в рамках действующей инфляции и будут учитываться при расчете тарифа по всем видам транспорта. Администрация Томска в числе основных требований к перевозчикам оставляет сохранение льготных условий на проезд ряда категорий горожан – пенсионеров, ветеранов, тружеников тыла и других, - прокомментировал начальник управления муниципального заказа и тарифной политики Андрей Комогорцев.

В то же время специалисты управления пояснили, что размер оплаты для томичей должен быть справедливым и экономически обоснованным, и установленный тариф будет обязывать перевозчиков улучшить показатели эффективности и качества своей работы.

Начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев сообщил, что при заключении действующих муниципальных контрактов перевозчики выполнили требования администрации Томска - обновили подвижной состав, оборудовали голосовые информаторы в салонах автобусов, уменьшили время ожидания транспорта на остановках. В результате обращений по качеству работы маршруток стало меньше.

- Мы обсуждаем предложения перевозчиков и вопрос введения вечернего тарифа, который инициировали сами томичи. Приоритетным для нас остается мнение горожан, - добавил вице-мэр Владимир Брюханцев.

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