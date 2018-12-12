2018-12-12T05:34:54+03:00
Здоровье

В проекте "Цифровой госпиталь" в Томске разработают цифровой аватар пациента

Открытый испытательный полигон откроют на базе клиник СибГМУ
Елена Чечнева
Поделиться:
Ольга Кобякова рассказала о "Цифровом госпитале" на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. Фото: ТАССОльга Кобякова рассказала о "Цифровом госпитале" на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. Фото: ТАССФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова рассказала о проекте «Цифровой госпиталь» на на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС в Москве. Кроме нее спикерами на мероприятии выступили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Среди целей «Цифрового госпиталя» - создание испытательного полигона цифровых медицинских технологий, модели умной клиники, а также модульной архитектуры технологий, которую можно масштабировать на все регионы России.

- IT-технологии и киберфизические системы активно заходят в здравоохранение, потому что это экономически целесообразно, есть возможность масштабировать эти решения и повысить качество и продолжительности жизни. Однако технологический прогресс несет в себе и высокие риски, прежде всего, этического плана, это заставляет нас воспринимать новые медико-инженерные технологии как вызов системе здравоохранения, — сказала Ольга Кобякова.

Открытый испытательный полигон откроют на базе клиник СибГМУ. На нем медики отработают самые перспективные модели развития медицины: от интеллектуальных систем поддержки принятия решений, основанных на искусственном интеллекте, до разработки цифрового аватара пациента.

В рамках проекта ученые разработают модульную архитектуру технологических решений: каждый регион или учреждение смогут выбрать актуальный для них набор модулей.

- Мы инициировали пилотный проект разработки программно-аппаратных компонентов «Приёмное отделение», «Стационар», «Лабораторная и клиническая диагностика», «Удалённый мониторинг и реабилитация», «Системы поддержки принятия решений», «Интеллектуальная платформа», «Модуль управления рисками», — пояснила Кобякова.

- Клиника нового формата объединит в себе автоматизацию и внедрение прорывных инновационных технологий, часть из которых создаются на платформе университетов Томска. Автоматическая идентификация, медицинские информационные системы, системы позиционирования онлайн. Реализованные на единой платформе, эти технологии закроют огромный спектр вопросов в модернизации здравоохранения, — добавила ректор СибГМУ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Томичи увидят в новогоднюю ночь "парчовые короны", «мерцающие водопады» и «серебристые сферы»
Вокзал "Томск-1" оснастят рентгеновскими установками и металлоискателями
Томичей приглашают на фестиваль короткометражного кино
Экс-начальнику северского бюро судмедэкспертизы дали "условно" за хищение 1,6 миллионов рублей
В Томске водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся
Томские студенты победили в международных соревнованиях по робототехнике
Два дома сгорели в Томском районе ранним утром
В Томской области подорожало дизельное топливо и прививки животных
Пожилой томич убил приятеля через месяц после освобождения из тюрьмы
В Томске выступил ансамбль песни и пляски Сибирского округа Росгвардии
В Томске обнаружили помидоры с живыми личинками моли
Перед Новым годом в Томской области поженится больше пар, чем в прошлом году
Томские ученые разработали более точный метод МРТ
Томичей, грабивших стариков под видом коммунальщиков и соцработников, осудили на 4 года
Томский фонд Алены Петровой призывает томичей поучаствовать в сборе подарков онкобольным детям
Девять человек попали в больницу из-за морозов в Томской области
Томский студент разработает устройство для наблюдения за сном неврологических больных