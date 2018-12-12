2018-12-12T05:34:54+03:00
Здоровье

В проекте "Цифровой госпиталь" в Томске разработают цифровой аватар пациента

Открытый испытательный полигон откроют на базе клиник СибГМУ
Елена Чечнева
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Ольга Кобякова рассказала о "Цифровом госпитале" на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. Фото: ТАССОльга Кобякова рассказала о "Цифровом госпитале" на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. Фото: ТАССФото: из открытых источников
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Ректор СибГМУ Ольга Кобякова рассказала о проекте «Цифровой госпиталь» на на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС в Москве. Кроме нее спикерами на мероприятии выступили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Среди целей «Цифрового госпиталя» - создание испытательного полигона цифровых медицинских технологий, модели умной клиники, а также модульной архитектуры технологий, которую можно масштабировать на все регионы России.

- IT-технологии и киберфизические системы активно заходят в здравоохранение, потому что это экономически целесообразно, есть возможность масштабировать эти решения и повысить качество и продолжительности жизни. Однако технологический прогресс несет в себе и высокие риски, прежде всего, этического плана, это заставляет нас воспринимать новые медико-инженерные технологии как вызов системе здравоохранения, — сказала Ольга Кобякова.

Открытый испытательный полигон откроют на базе клиник СибГМУ. На нем медики отработают самые перспективные модели развития медицины: от интеллектуальных систем поддержки принятия решений, основанных на искусственном интеллекте, до разработки цифрового аватара пациента.

В рамках проекта ученые разработают модульную архитектуру технологических решений: каждый регион или учреждение смогут выбрать актуальный для них набор модулей.

- Мы инициировали пилотный проект разработки программно-аппаратных компонентов «Приёмное отделение», «Стационар», «Лабораторная и клиническая диагностика», «Удалённый мониторинг и реабилитация», «Системы поддержки принятия решений», «Интеллектуальная платформа», «Модуль управления рисками», — пояснила Кобякова.

- Клиника нового формата объединит в себе автоматизацию и внедрение прорывных инновационных технологий, часть из которых создаются на платформе университетов Томска. Автоматическая идентификация, медицинские информационные системы, системы позиционирования онлайн. Реализованные на единой платформе, эти технологии закроют огромный спектр вопросов в модернизации здравоохранения, — добавила ректор СибГМУ.

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