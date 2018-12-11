Новогодние праздники в Томске посетят до 200 тысяч человек

На заседании городской антитеррористической комиссии обсудили меры безопасности во время новогодних праздников и эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады.

Вместе с полицейскими и бойцами Росгвардии участие в охране общественного порядка примут активисты студенческих оперативных отрядов и добровольных народных дружин.

Мэрия подготовила для томичей празднование более чем на 70 площадках. Особое внимание традиционно будет уделено охране общественного порядка в местах, где установлены новогодние елки и пройдут культурно-развлекательные мероприятия. Планируется, что все новогодние мероприятия в Томске посетят до 200 тысяч человек.

- Слаженная работа всех служб в Новый год и во время встречи огня Универсиады – это залог того, что этот праздники пройдут весело, без негативных последствий и оставят после себя только приятные и волнительные воспоминания, - подытожил глава Томска Иван Кляйн.

На днях сообщалось, что сотрудники детсада не эвакуировали малышей, когда задымилась проводка и была угроза пожара. Кстати, к новогодним мероприятиям в школах и детсадах Томской области проверят системы безопасности.