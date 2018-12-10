2018-12-10T05:55:34+03:00
Общество

Понедельник в Томске ожидается без снега и морозов

Ветер днем тоже будет слабым
Елена Чечнева
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Погода не помешает прогулкам детворыПогода не помешает прогулкам детворыФото: Евгения ГУСЕВА
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По сообщению томского гидрометеоцентра, днем 10 декабря температура в Томске не опустится ниже -16 градусов. Осадков не ожидается. Ветер синоптики обещают 2-7 м/с. В регионе днем столбик термометра установится от -12 до -17 градусов.

Такая погода - самое подходящее время отправиться кататься на коньках. Уже более 20 катков открылись в областном центре. На некоторые со своими коньками можно прийти бесплатно. В первую очередь это касается дворовых хоккейных коробок.

Кроме того, прекращение осадков - прекрасный момент для коммунальщиков убрать снег там, где еще не удалось это сделать. Для того, чтобы оперативно контролировать их работу, в Томске создали единый центр обращений по уборке города. Жители могут позвонить туда, если заметят некачественную уборку улиц, внутриквартальных территорий или дворов.

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