2018-12-10T05:55:34+03:00
Общество

Понедельник в Томске ожидается без снега и морозов

Ветер днем тоже будет слабым
Елена Чечнева
Поделиться:
Погода не помешает прогулкам детворыПогода не помешает прогулкам детворыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

По сообщению томского гидрометеоцентра, днем 10 декабря температура в Томске не опустится ниже -16 градусов. Осадков не ожидается. Ветер синоптики обещают 2-7 м/с. В регионе днем столбик термометра установится от -12 до -17 градусов.

Такая погода - самое подходящее время отправиться кататься на коньках. Уже более 20 катков открылись в областном центре. На некоторые со своими коньками можно прийти бесплатно. В первую очередь это касается дворовых хоккейных коробок.

Кроме того, прекращение осадков - прекрасный момент для коммунальщиков убрать снег там, где еще не удалось это сделать. Для того, чтобы оперативно контролировать их работу, в Томске создали единый центр обращений по уборке города. Жители могут позвонить туда, если заметят некачественную уборку улиц, внутриквартальных территорий или дворов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома